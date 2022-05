Deutsche Aidshilfe sucht Reinigungs- und Hauswirtschaftskraft

Heute, 10:58h, noch kein Kommentar

Die Deutsche Aidshilfe e.V. (DAH) ist sowohl eine Selbsthilfeorganisation, als auch ein Interessens- und Fachverband. Als Dachverband von ca. 115 Mitgliedsorganisationen vertritt sie die gesundheits- und sozialpolitischen Interessen von Menschen mit HIV/Aids und leistet zudem Prävention für von HIV, Virushepatitis und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. Mehr Informationen unter aidshilfe.de.



Wir sind rund 80 Beschäftigte an zwei Standorten in Kreuzberg (Büros) und Tempelhof (Versand) und benötigen für den Erhalt der Sauberkeit in unseren Räumlichkeiten eine*n Mitarbeiter*in, die sich zusätzlich noch um leichte hauswirtschaftliche Aufgaben kümmert.



Dafür sucht die DAH für ihre Bundesgeschäftsstelle (Büros und Versand) zum 01. Juni 2022 eine



Reinigungs- und Hauswirtschaftskraft

(75% Regelarbeitszeit 29,25h, unbefristet)



Zu Ihren* Aufgaben gehören:

• Sicht- und Unterhaltsreinigung an den zwei Standorten der DAH: Sanitärräume, Teeküchen, Fußböden (5 Tage die Woche, davon 2 Tage auch im Versand)

• Sonderreinigung nach Bedarf und Anordnung von Möbel, Glasflächen (Eingangs- und Bürotüren), Lüftungsgitter u.ä.

• Versorgung von ausgewählten Veranstaltungen mit Kalt- und Warmgetränken, Imbiss, einschließlich Einkauf dafür

• Pflege/Reinigung des Geschirrbestandes und der Geräte in den Teeküchen einschl. Bestandskontrolle, ggf. Veranlassung von Ergänzungs- u./o. Nachkäufen

• Regelmäßiges Wechseln und Waschen der Hand- und Trockentücher in allen Teeküchen



Ihr* Profil:

• Ausbildung zur Gebäudereinigerin*/ zum Gebäudereiniger* oder entsprechende Berufserfahrungen

• Kenntnisse über Einsatz von und Umgang mit Reinigungsmitteln und Reinigungstechnik

• Guter Sinn für Sauberkeit/Hygiene und deren Umsetzung

• Eigenständige, gründliche Arbeitsweise

• Ein Mindestmaß an körperlicher Eignung für den Wechsel des Einsatzortes (Büro- und Versandstandort) sowie die einzelnen Tätigkeiten.

• Grundkenntnisse in der Anwendung von Standardbürosoftware MS Office (Word, Excel, insbes. Outlook)

• Die Deutsche Sprache sollte in den Grundzügen beherrscht werden (wie GER Stufe A2.1)

• Grundkenntnisse zu HIV/Aids im Alltag und am Arbeitsplatz

• Sensibilität gegenüber den von HIV/Aids betroffenen und bedrohten Menschen(gruppen)



Wir bieten Ihnen*:

• Eine Tätigkeit in der Bundesgeschäftsstelle der DAH in Berlin mit der Möglichkeit für Einblicke in die Arbeit einer sozialen Organisation

• ein vielfältiges und aufgeschlossenes Team

• eine Vergütung auf Basis des TVöD-Bund Entgeltgruppe 2

• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit 29,25 Wochenstunden (entspricht 75% der Regelarbeitszeit)

• 30 Tage Urlaub nach Tarif

• flexible Arbeitszeitgestaltung

• eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Menschen mit Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, siehe aber Mindestmaß an körperlicher Eignung.



Die DAH weist darauf hin, dass alle durch die Bewerbung oder das Bewerbungsgespräch entstehenden Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) nicht übernommen werden können, sondern von dem*der Bewerber*in selbst zu tragen sind.



Wir freuen uns auf Ihre* aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben (maximal zwei Dateien mit höchstens 10MB im pdf-Format).



Bewerbungen bitte ausschließlich über unser Bewerbungsportal "Connectoor" (Kenn-Nr.: Reinigung-22)!



Bewerbungsschluss ist der 15.05.2022, 24:00 Uhr.

Die Vorstellungsgespräche finden am 23.05.2022 statt.