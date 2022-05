Wien benennt Platz nach lesbischer Aktivistin Helga Pankratz

Heute, 11:27h, noch kein Kommentar

Am vergangenen Freitag feierte der der Wiener Bezirk Margareten die Einweihung des neugestalteten Platzes an der Ecke Strobachgasse/Schönbrunner Straße nach Helga Pankratz (1959-2014), einer Pionierin der Frauen- und Lesbenbewegung.



Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Pankratz-Lebensgefährtin Doris Hauberger und die langjährige Freundin Brigitte Menne gaben in Reden berührende Einblicke in das Leben und Werk von Helga Pankratz. Anschließend fungierten Menschen aus der queeren Community als sogeannte "Living Books", beantworteten Fragen und erzählten Anekdoten über die Aktivistin. Dazu gab es Musik von DJane Nica.



"Kämpferisch, aber feinfühlig, kritisch, aber mit Herz und Humor hat sich die Aktivistin, Autorin und Feministin Helga Pankratz für die Rechte homosexueller Menschen und die Egalität der Geschlechter engagiert. Dass nach ihr nun ein Platz im 5. Bezirk benannt ist, passt zu Helga Pankratz' Wunsch nach mehr öffentlicher und gesellschaftlicher Sichtbarkeit lesbischer Frauen", sagte Stadträtin Kaup-Hasler.



Die sozialdemokratische Margaretner Bezirksvorsteherin Silvia Janković ergänzte: "Sichtbarkeit ist sehr wichtig und deshalb bin ich überaus stolz darauf, mit dieser Benennung die Pionierleistung der feministischen LGBTIQ-Aktivistin Helga Pankratz zu würdigen."

Pankratz, eine freie Autorin im alternativen und feministischen Verlags- und Zeitschriftenwesen, gründete 1981 Lesbengruppe und 1983 der schwul-lesbischen Jugendgruppe im queeren Verein HOSI Wien mit. Sie engagierte sich auch für viele weitere queere Projekte. 2014 starb sie im Alter von nur 54 Jahren an einer Krebserkrankung. (cw)