Ein Interview mit der deutschen Sensation von Miami

Von Phil Hollister

Heute, 22:29h, noch kein Kommentar

Ich hatte in diesem Vlog bereits von meiner zweiwöchigen USA-Reise berichtet (St. Pete und Key West). Anfang März war ich dann zum Abschluss in Miami, von wo aus es auch wieder zurück nach Deutschland ging.



Bei Reisen versuche ich im Vorfeld natürlich immer, die günstigsten Flüge zu erwischen. Das gelingt oftmals gut, wenn man sich nicht auf einen bestimmten Abreisetag festlegt. Diesmal sparte ich 400 Euro, nur weil ich schon vor dem Wochenende zurückflog.

Wo sich Einheimische und Touristen mischen

Miami habe ich bereits gefühlte zehnmal besucht (wahrscheinlich waren es achtmal). Diesmal war ich im "Gaythering" untergebracht. Ich kannte das Hotel bereits von einem meiner früheren Trips und mag die Atmosphäre dort sehr.



Vor allem veranstalten die Besitzer dort an jedem Tag Events, die auch die queere lokale Community anziehen. So mischen sich an jedem Abend Einheimische und Touristen. Eine kleine Gay-Sauna in diesem Hotel ist ein zusätzliches Plus.

Mein erster Clubbesuch ohne Maske

Abends besuchte ich die Bar, und ich war total überrascht von der Moderatorin: Mit CC Glitzer unterhielt eine deutsche Dragqueen die Gäste. Wie ich erfuhr, ist sie eine echte Lokalgröße, und so hatte ich doppelt Glück, sie vor meine Kamera zu bekommen.



Die schwule Szene in Miami hat sich sehr verändert. Im Gegensatz zu früher gibt es nur noch wenige einschlägige Clubs und Bars. Insider sehen jedoch eine Trendwende. Auch ich glaube, das Miami wieder mehr und mehr zum Anziehungspunkt für queere Touristen wird.



Ich verbrachte u.a. eine Nacht im "Twist", einem legendären Gay-Club an der Washington Avenue. In Florida fiel die Maskenpflicht viel früher als anderswo. Es war nach zwei Jahren für mich der erste Clubbesuch ohne Maske. Es war toll, aber trotzdem ein komisches Gefühl, denn die Infektionszahlen waren zu dieser Zeit in Deutschland auf Rekordhoch.



Neue sportliche Aktivitäten



Persönlich gefiel mir Miami Beach nicht mehr so gut wie früher. Zwar ist es vernünftig, dass ezwa der Verkehr am Ocean Drive nur noch einspurig ist und auch nur einzelne Passagen zu befahren sind, aber dadurch fehlt irgendwie das "Flair" der hupenden, aufgemotzten Autos der überwiegend hispanischen Community.



Positiv sind die vielen neuen sportlichen Aktivitäten am Miami Beach zu bewerten. Die weltweite Fitness-Bewegung findet dort einen eigenen Muscle Beach, es stehen unendlich viele Beach-Volleyballfelder zur Verfügung und überall sausen Fahrräder und Scooter.