Für unsere Geschäftsstelle in Stuttgart suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Projektmitarbeiter*in im Bereich "Queer Migration" und "Social Media" für das landesweite Präventionsprojekt Gentle Man



in Teilzeit (19,5 Stunden pro Woche) befristet bis zum 31.03.2023, ggf. Verlängerung möglich.



Deine Aufgabenschwerpunkte

• Inhaltliche Weiterentwicklung des Projekts Gentle Man im Bereich Queer Migration

• Konzepterstellung und Umsetzung der Weiterentwicklung

• Veranstaltungsorganisation und -betreuung

• Entwicklung von Präventionsmaterialien und Give Aways

• Enge Zusammenarbeit mit dem Projektkoordinator von Gentle Man, u.a. Unterstützung bei Mittelbeschaffung, Projektdurchführung und Nachbereitung

• Teilnahme an Arbeitskreisen und Gremien

• Betreuung und Weiterentwicklung der Websites

• Aufbau und Pflege von Social-Media-Kanälen, Inhalte generieren

• Öffentlichkeitsarbeit

• ggf. Mitarbeit am Podcast "Queergeredet"

• Unterstützung bei CSDs und Vor-Ort-Arbeit



Du passt gut zu uns, wenn Du

• präzise und selbstständig arbeitest, mit einem hohen Maß an Eigeninitiative, Kooperationsbereitschaft und Zuverlässigkeit

• souveränes, freundliches Auftreten sowie Kreativität und das Entwerfen von Texten, Grafiken und Layouts zu deinen Stärken zählen

• aufgeschlossen gegenüber Menschen mit HIV und deren Lebensweisen bist und dich mit unseren Zielen identifizierst

• Erfahrung in der Projektarbeit und der Öffentlichkeitsarbeit hast

• über ein Studium im Bereich PR, Kommunikations- und Mediengestaltung oder eine vergleichbare Qualifikation oder Berufserfahrung in einer ähnlichen Position verfügst oder ein Studium der Sozialen Arbeit, Gesundheitsmanagement abgeschlossen hast und medienaffin bist

• eine sehr gute Sprachkompetenz (schriftlich und mündlich) besitzt

• über gute MS Office-Kenntnisse, Kenntnisse im Umgang mit Grafikprogrammen und bestenfalls in CMS (WordPress) und in Adobe InDesign verfügst

• dich in ein kleines, dynamisches Team integrieren möchtest und in einem flexiblen Arbeitszeitmodell zufrieden und effizient direkt am Stuttgarter Hauptbahnhof arbeiten willst



Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!



Bitte sende Deine Unterlagen per E-Mail an Maike Biewen: . Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.