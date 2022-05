Latzel-Berufungsprozess beginnt: "Bitte beten Sie für Freispruch"

Olaf Latzel predigt weiter in der St.-Martini-Kirche in Bremen – und überträgt seine Gottesdienste auch ins Internet (Bild: Screenshot / Youtube/Olaf Latzel - St. Martini Gemeinde)

Heute, 11:44h,

Ab Montag verhandelt das Bremer Landgericht im Fall von Olaf Latzel. Drei Termine sind für den Berufungsprozess angesetzt, das Urteil soll dann am 20. Mai gesprochen werden. Der evangelische Pastor war im November 2020 vom Amtsgericht der Hansestadt erstinstanzlich wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 8.100 Euro verurteilt worden (queer.de berichtete). Dagegen legte er Rechtsmittel ein.



Anlass für den Prozess gegen den Pastor der St.-Martini-Gemeinde waren Äußerungen Latzels in einem "Eheseminar" im Oktober 2019, das auf Youtube veröffentlicht wurde. Darin hatte er Homosexualität als "Degenerationsform von Gesellschaft" und als "todeswürdig" bezeichnet, die LGBTI-Community als "Gender-Dreck" herabgewürdigt und erklärt: "Überall laufen diese Verbrecher rum, von diesem Christopher Street Day" (queer.de berichtete). Latzel bedauerte im Prozess einige seiner Formulierungen, beharrte aber darauf, dass er im Kern nur die biblische Wahrheit gesagt habe. Ein Disziplinarverfahren der Bremischen Evangelischen Kirche ist bis zu einem rechtskräftigen Urteil ausgesetzt.



Die St.-Martini-Gemeinde steht weiter hinter dem homophoben Pastor: Im aktuellen Gemeindebrief bat Kirchenvorsteher Jürgen Fischer darum, für Latzel zu beten. Wörtlich schrieb er: "Wir als Vorstand der Gemeinde wollen Sie alle ersuchen, dafür zu beten, dass dieser Prozess mit einem Freispruch endet. Bitte beten Sie auch dafür, dass Pastor Latzel, seine Familie und auch die ganze Gemeinde unbeschadet durch diese nicht einfache Zeit kommen."

Latzel predigte nach erstinstanzlicher Verurteilung weiter

Auch nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung leitete Latzel weiter Gottesdienste, die auch im Internet übertragen wurden. Am 24. April drohte er in einer Predigt etwa damit, dass Menschen aus dem Buch des Lebens "getilgt" werden könnten, wenn sie "Nein" zu Gott sagten. Das Video hatte auf Youtube mehr als 26.000 Aufrufe.



Die Berufungsverhandlung findet erst mehr als anderthalb Jahre nach der Verurteilung durch das Bremer Amtsgericht statt. Grund war unter anderem der Rückzug eines homophoben Gutachters: Ursprünglich hatte das Landgericht den queerfeindlichen Theologie-Professor Christoph Raedel als Experten bestellt, obwohl dieser für "Homo-Heilung" wirbt. Raedel sollte Aufschluss darüber geben, ob die Äußerungen von Latzel von der Bibel gedeckt seien.



Die queerfeindlichen Ansichten Latzels sind selbst in seiner Familie umstritten: Sein Bruder Thorsten, der seit über einem Jahr Präses (Chef) der Evangelischen Kirche im Rheinland ist, zitierte im November 2020 etwa einen Ärzte-Song, um seine Einstellung gegenüber sexuellen Minderheiten zu beschreiben: "Für uns ist Homosexualität so normal wie Kaugummikauen".



Auch der frühere EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm übte Kritik an der Queerfeindlichkeit von Olaf Latzel. "Intoleranz ist gegen das Evangelium, abwertende und diskriminierende Haltungen dürfen in der Kirche keinen Platz haben", sagte der bayerische Landebischof vor anderthalb Jahren (queer.de berichtete). (dk)