Joko & Klaas schicken Riccardo Simonetti nach Grönland

In der nächsten Ausgabe der Scripted-Reality-Show "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" ist auch Entertainer und Influencer Riccardo Simonetti dabei. Die 25. Folge der Sendung wird am Samstag um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt.



War gestern irgendwas? Wir erinnern uns an nichts. Dafür freuen wir uns auf Samstag. Auf neue Duelle. Auf "Das Duell um die Welt". #DudW pic.twitter.com/mh17QlVXjj ProSieben (@ProSieben) May 5, 2022 Twitter / ProSieben

Laut der Vorankündigung hat Simonetti die Aufgabe, in Grönland "zum eiskalten Wasserski-Fahrer zu werden". Der 29-Jährige gehört dabei neben dem früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Kevin Großkreutz zum Team von Co-Moderator Joko Winterscheidt. Der 33-jährige Sportler versucht laut ProSieben, "in den USA auf den zielsicheren Pfaden Wilhelm Tells" zu wandeln.



Im Konkurrenzteam von Klaas Heufer-Umlauf sind die 40-jährige Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes ("Die Alm") und der gleichaltrige Popsänger Johannes Oerding ("Alles brennt", "An guten Tagen") dabei. Ulmen-Fernandes soll die Aufgabe bewältigen, "in den Tiefen einer stockdunklen Fledermaushöhle in Mexiko zu Batwoman" zu werden, während Oerding "ein schwindelerregendes Hörspiel auf einem Heißluftballon in den USA produzieren" soll.

Simonetti wirkte in den letzten Jahren bei vielen TV-Formaten und engagierte sich gleichzeitig für LGBTI-Rechte. 2021 wurde er zum ersten LGBTI-Sonderbotschafter des Europäischen Parlaments ernannt (queer.de berichtete). Er spricht auch offen über seine Ablehnung der queerfeindlichen AfD (queer.de berichtete).



Vor einem halben Jahr sorgte Simonetti international für Empörung unter Erzkonservativen, weil er auf dem Titelbild eines queeren Magazins als Jungfrau Maria zu sehen war (queer.de berichtete).



"Das Duell um die Welt" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wird seit 2012 auf ProSieben ausgestrahlt. Die beiden Unterhaltungskünstler sorgten erst am Mittwochabend für Schlagzeilen, als sie in ihren 15 Minuten Exklusivsendezeit beim Privatsender versuchten, die Zuschauer*innen mit einem extrem langweiligen Programm zum Ab- oder Umschalten zu bewegen (siehe spiegel.de-Bericht). Tatsächlich drückten die beiden Entertainer laut dem Branchenmagazin DWDL die ProSieben-Quote nach unten. (dk)