Berlin: Immanuel Albertinen Diakonie sucht Heimleitung m/w/d

Heute, 13:01h, noch kein Kommentar

Miteinander leben, miteinander arbeiten



Das Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg, eine Pflegeeinrichtung mit insgesamt 62 Plätzen vollstationärer Pflege, einer Tagespflege mit 16 Plätzen und einem Servicewohnen mir 20 Wohnungen mitten im Kiez, wurde im Jahr 2009 eröffnet. Die Einrichtung ist eine von acht Betriebsstätten der Immanuel-Miteinander Leben GmbH, einer Gesellschaft der Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH.



Die diversitätssensible Arbeit macht das Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg für Mitarbeitende und Bewohner*innen der LSBT*Q Community attraktiv.



Wir leben und lieben Vielfalt. Als bundesweit erste Einrichtung der vollstationären Langzeitpflege wurde das Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg mit dem Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt ausgezeichnet. 2021 erhielt die Einrichtung den Deutschen Pflegepreis in der Kategorie Respekt und Vielfalt in der Pflege.



Das Team besteht aus ca. 50 Mitarbeitenden, die sich durch ihre Freude an der Arbeit, ihre respektvolle und biografieorientierte Pflege, eine wertschätzende Kommunikation und ein Miteinander vieler unterschiedlicher Stärken einzelner Mitarbeitenden auszeichnet.



Nun suchen wir im Rahmen einer Nachbesetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine vorausdenkende, mutige und starke Persönlichkeit, die in diesen herausfordernden Zeiten Verantwortung für diese besondere Einrichtung der Altenhilfe übernimmt und den eingeschlagenen Weg in Vollzeit oder Teilzeit fortsetzt.



Sie...

● betonen Werte im täglichen (Arbeits-)Leben

● erfüllen die Voraussetzungen zum Leiten einer vollstationären Pflegeeinrichtung im Land Berlin

● sind darin geübt, Entscheidungen zu treffen und schätzen es zugleich, Ihr Gegenüber zu hören

● kennen das regionale Umfeld und sprechen die Sprache der Menschen, die hier leben

● sind neugierig, stellen sich gern Herausforderungen und finden Antworten auch im Team

● übernehmen die wirtschaftliche Verantwortung für die Einrichtung und gewährleisten alle Aktivitäten zur Bewohner*innenakquise und Kapazitätsauslastung

● schaffen den Rahmen, in dem Menschen sich wohlfühlen und miteinander erfolgreich arbeiten können



Machen Sie uns zu Ihrem neuen Arbeitgeber!



Wir bieten Ihnen...

● eine verantwortungsvolle, unbefristete Position in einer diversitätssensiblen Einrichtung, in der Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Die Gestaltung und Leitung der Einrichtung zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner sowie Ihres Teams

● intensiven Erfahrungsaustausch mit den Heimleitungen aller Pflegeeinrichtungen der Immanuel Albertinen Diakonie in Berlin, Hamburg, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen

● maßgebliche Unterstützung durch unsere bewährte Konzernstruktur mit zentralen Diensten

● eine intensive Einarbeitung mit kollegialer Beratung und Führungskräftetraining sowie vielfältige Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung

● eine angemessene, leistungsentsprechende Vergütung gemäß AVR, 30 Tage Urlaub, eine attraktive betriebliche Zusatzversorgung und Möglichkeiten zur Entgeltumwandlung sowie verschiedene Arbeitgeberleistungen



Wir freuen uns auf Sie!



Wenn Sie sich angesprochen fühlen, richten Sie Ihre vollständige elektronische Bewerbung an:

Immanuel-Miteinander Leben GmbH

Herbert Blum

Geschäftsführer

Am Kleinen Wannsee 5 A

14109 Berlin





Ihr Einsatzort:

Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg

Hauptstr. 121

10827 Berlin