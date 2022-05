SchwuZ Berlin sucht Supervisor:in Servicekräfte

Heute, 15:46h, noch kein Kommentar

DU BIST EIN SMOOTH OPERATOR?



SUPER. DANN SUCHEN WIR DICH.



Für unseren Geschäftsbereich Gastronomie stellen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Supervisor:in Servicekräfte ein.



In dieser Position verantwortest du die fachliche und persönliche Führung des Servicekräfte-Teams.

ZU DEINEN HAUPTAUFGABEN GEHÖREN:



● Veranstaltungsleitung

● Onboarding neuer Teammitglieder:innen

● Durchführen und Dokumentation regelmäßiger Feedbackgespräche

● Moderation von Konflikten

● Identifizierung von Weiterbildungsbedarf

● Regelmäßiges Reporting an die Leitung Gastronomie & Controlling



WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST



Du bist Motivator:in & Inspirationsgeber:in. Mit deinen Soft Skills holst du das Beste aus deinen Mitarbeiter:innen raus, erkennst ihre Potentiale und unterstützt sie dabei, diese auch entfalten zu können. Gute Führung bedeutet für dich mehr als nur delegieren und du bist in der Lage, unsere strategischen Unternehmensziele transparent und klar in dein Team zu kommunizieren. Darüber hinaus verfügst über eine mehrjährige und einschlägige Berufserfahrung im Bereich Hotellerie / Gastronomie und bist mit allen operativen Prozessen im laufenden Veranstaltungsbetrieb vertraut. Unser Team ist divers, interdisziplinär und international. Gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch sind von Vorteil.



WIR SIND



Deutschlands größter queerer Club. Neben unserem regulären Clubbetrieb unterhalten wir weitere Geschäftsfelder, zu denen insbesondere die Vermietung der Location, ein Online Shop sowie die Konzeption und Organisation unterschiedlicher Event- und Kulturformate gehören.



MEHR ALS EIN CLUB



Das SchwuZ steht für eine von Inklusion und Diversität geprägte Arbeitgeberin, bei der jeder Mensch so angenommen wird, wie er ist oder sein möchte. Wir verstehen uns als ein Safer Space für alle, die sich der queeren Community zugehörig fühlen.



Unsere Organisation zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Gemeinschafts- und Wir-Gefühl aus. Harmonie, Empathie und ein respektvoller Umgang miteinander sind uns nicht nur wichtig, sondern essentielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur.



WAS WIR BIETEN



Wir sind ein familiäres Team mit knapp 100 Mitarbeiter:innen. Neben einer leistungsgerechten und fairen Bezahlung bieten wir regelmäßig interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten an. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum aus.



Eine ausgeglichene Work-Life-Romance ist uns wichtig. Deshalb achten wir darauf, dass sich unsere Einsatzpläne mit deinem Leben vereinbaren lassen.



Zusätzlich bieten wir auch die Möglichkeit, an regelmäßig stattfindenden Firmenyoga-Kursen teilzunehmen.



DU WILLST ZU UNS?



Das freut uns! Sende uns deine Unterlagen inkl. kurzem Lebenslauf an .



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.