Irritationen über Madonnas Unterstützung für Trans-Hasser

Ist Madonna nicht nur im "Team Chappelle", sondern auch im "Team Terf" dabei? (Bild: Instagram / Madonna

Heute, 12:49h,

Kultsängerin Madonna hat vergangene Woche mit einem auf Instagram veröffentlichten Foto für Irritationen unter queeren Fans gesorgt. Darauf ist die 63-Jährige zu sehen, wie sie in ihrem Mund eine Karte hält, auf der "Team Chappelle" zu lesen ist. Viele Fans zeigen sich darüber irritiert, weil sich der Komiker Dave Chappelle vergangenes Jahr in einem Netflix-Special als Mitglied von "Team Terf" bezeichnet hatte (queer.de berichtete). "Terf" ist eine Abkürzung für "Trans-Exclusionary Radical Feminism" und damit eine Bezeichnung für Feminist*innen, die trans Menschen ihre Geschlechtsidentität aberkennen wollen.



Anlass für die Veröffentlichung durch Madonna war offenbar, dass letzte Woche ein 23-jähriger Mann auf den während einer Netflix-Aufzeichnung auf der Bühne stehenden Chappelle zugerannt war und ihn umgerissen hatte. Auch Madonna war während der Aufzeichnung anwesend. Dem mutmaßlichen Täter droht nun nach einer Anklage wegen Körperverletzung in einem minder schweren Fall eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr.



Bei der Attacke wurde Chappelle nicht verletzt. Der Komiker "scherzte" kurze Zeit später: "Es war ein trans Mann" (queer.de berichtete). Der Angreifer ist allerdings cisgender.

Kritik von Fans

Viele Nutzer*innen in sozialen Medien nahmen Madonna übel, dass sie sich auf diese Art hinter Chappelle stellte. Eine Frau fragte etwa: "Wie kannst du dich als Verbündete der queeren Community bezeichnen und so jemanden unterstützen?" Ein anderer fragte: "Warum stellst du dich hinter einen Typen, der extrem transphob ist?" Musikproduzent Kendoll King ergänzte: "Chappelle macht Witze auf Kosten der Trans-Community. Wie kann das mit deinen Werten übereinstimmen?" Ein anderer Fan fragte schlicht: "Was denkst du – als Verteidigerin der Unterrepräsentierten – darüber, dass die Trans-Community von Komikern niedergemacht wird?" Eine Antwort von Madonna steht auch mehrere Tage nach diesen Fragen noch immer aus.



Dave Chappelle macht gerne Witze auf Kosten von queeren Menschen – und machte so ein Millionenvermögen (Bild: Netflix)

Bereits vergangenes Jahr hatte Madonna in ihrem auf einem US-Streamingportal veröffentlichten Biografiefilm "Madame X" Chappelle als "nächsten James Baldwin" gefeiert – Baldwin ist ein 1987 verstorbener offen schwuler Schriftsteller, der gegen Homophobie und Rassismus gekämpft hatte (queer.de berichtete).



Die Madonna-Doku war zwar einige Tage vor der Veröffentlichung der "Team Terf"-Äußerungen veröffentlicht worden. Allerdings zeigten sich auch damals Fans verärgert, da sich Chappelle in den letzten beiden Jahrzehnten immer wieder abwertend über Homosexuelle oder trans Menschen geäußert hatte. Immer wieder wurde in den USA darüber berichtet: 2017 veröffentlichte das Politikmagazin "The New Republic" einen Artikel mit der Überschrift "Was ist Dave Chappelles Problem mit homosexuellen Menschen?". In dem Artikel wird auch die Transphobie von Chappelle behandelt, die seine Homophobie noch übersteige. So heißt es: "Er scheint so gut wie kein Interesse und keine Geduld mit jeglicher Vorstellung von Transgender-Identität zu haben."



Madonna hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für Homosexuellenrechte engagiert. Vor zehn Jahren sorgte sie etwa in Russland für Irritationen, als sich auf Konzerten gegen das "Homo-Propaganda"-Gesetz protestierte (queer.de berichtete). (dk)