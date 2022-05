Diese Stars vergeben die deutschen ESC-Punkte

Heute, 16:57h, noch kein Kommentar

Die Fachjury, die beim Eurovision Song Contest 2022 die deutschen Punkte vergibt, steht fest. Das gab der NDR kurz vor dem ersten Halbfinale am 10. Mai bekannt. Präsidentin der Jury ist Schlagersängerin Michelle (50). Sie holte 2001 mit "Wer Liebe lebt" den achten Platz beim ESC in Kopenhagen.

Michelles Mitstreiter*innen sind der Singer-Songwriter Max Giesinger (33), seine Kollegin Tokunbo sowie Radiomoderator Christian Brost. Komplettiert wird die Jury von Felicia Lu (26). Die Sängerin war beim Vorentscheid für den deutschen Song für den ESC dabei, landete aber nur auf dem vierten Platz. Gewinner war Malik Harris (24) mit "Rockstars" (queer.de berichtete).

Die von der Jury vergebenen Punkte präsentiert bei der Live-Show am Samstag wie in den letzten Jahren Barbara Schöneberger. Für die Moderatorin ist es der siebte ESC-Auftritt in Folge. Sie wird auch in der ARD den "Countdown" vor dem Finale und die "Aftershow" danach leiten.

Michelle und Co. vergeben 50 Prozent der deutschen Stimmen

Die Jury um Michelle vergibt die Hälfte der Punkte, die Deutschland beim ESC in Turin verteilt. Die andere Hälfte bestimmt wie gehabt das Publikum. Sowohl Jury als auch Publikum stimmen nicht nur beim Finale am 14. Mai ab, sondern auch bei einem Halbfinale. Das Los hat bestimmt, dass Deutschland beim zweiten Halbfinale am 12. Mai abstimmen darf.



Die nationalen Punkte aus Jurys und Televoting gehen jeweils nur an die zehn am höchsten bewerteten Länder. Anders als die Zuschauer*innen geben die Jurys ihre Voten nicht erst bei der Liveshow ab – Michelle und Co. stimmen bereits währenden den Generalproben am Abend vor den jeweiligen Shows ab. Michelle, Giesinger, Felicia Lu, Tokunbo und Brost sind dabei nicht in Turin vor Ort. Sie verfolgen die Auftritte gemeinsam von Hamburg aus.



Die beiden Halbfinals werden live im ARD-Kabelsender One übertragen, das Finale läuft dann im Ersten. Der deutsche Gesangsbeitrag ist wie gehabt automatisch fürs Finale gesetzt. (spot/cw)