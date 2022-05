Felicia Lu aus deutscher Jury ausgeschlossen

Felicia Lu darf doch nicht in der deutschen Sachverständigenjury beim Eurovision Song Contest mitmachen (Bild: Facebook / Felicia Lu Kürbiß)

Felicia Lu ist doch nicht Mitglied der fünfköpfigen deutschen ESC-Jury unter Leitung von Schlagersängerin Michelle. Nur wenige Stunden, nachdem der NDR die Expert*innen für die deutsche Juryabstimmung bekannt gegeben hatte, musste sich Lu wieder aus dem Gremium zurückziehen. Die 26-Jährige hatte 2017 und 2022 an den deutschen Vorentscheiden zum ESC teilgenommen.



| Direktlink | Dieses Jahr landete Felicia Lu mit "Anxiety" beim Vorentscheid auf dem vierten Platz

"Felicia Lu hatte bereits im März ihre Favoriten des diesjährigen Wettbewerbs veröffentlicht", teilte der NDR am Montagabend mit. "Die EBU-Regeln besagen jedoch, dass die Mitglieder der nationalen Jurys ihre Favoriten nicht nennen dürfen. Die entsprechende Vereinbarung hatte Felicia Lu im April unterschrieben. Daher sieht sich der NDR in Absprache mit der European Broadcasting Union (EBU) gezwungen, sie aus der Jury auszuschließen." Die Nachbesetzung werde der NDR in Kürze bekannt geben, hieß es weiter.



Auf "Instagram Stories" erklärte Lu auf Englisch, sie sei sehr traurig über die Entwicklungen. Sie sei im März von Fanblogs angesprochen worden, eine Favoritenliste anhand der Studioversionen der Songs zu erstellen. Dies habe sie dann geliefert, bevor sie als Jurymitglied angefragt worden sei. "Ich hoffe einfach, dass ich es zu einem anderen Zeitpunkt machen kann. Es wird nicht in diesem Jahr sein", so Lu weiter.



Die Jury um Michelle vergibt die Hälfte der Punkte, die Deutschland beim ESC in Turin verteilt. Über die andere Hälfte stimmt wie gehabt das Publikum ab. Sowohl Jury als auch Publikum stimmen nicht nur beim Finale am 14. Mai ab, sondern auch beim zweiten Halbfinale am Donnerstag, das live im ARD-Spartensender One gezeigt wird. Das ESC-Finale findet am Samstag statt und wird live im Ersten übertragen. Deutscher Bewerber ist Malik Harris mit seinem Song "Rockstars". (dk)



Update 13.35 Uhr: Kika-Moderatorin Jess Schöne ersetzt Felicia Lu



Der Norddeutsche Rundfunk teilte am Dienstagnachmittag mit, dass Jess Schöne neues Jurymitglied wird. Die 33-Jährige moderierte im Kinderkanal Kika unter anderem den "Tigerenten Club" und begleitet bereits seit 2020 den Junior-ESC. "Es ist mir wirklich eine große Ehre, jetzt neben den ganzen Musikprofis in der deutschen Jury sitzen zu dürfen und meinen Blickwinkel mit einbringen zu können", zitiert der Sender Schöne.