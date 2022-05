BKA-Bericht: Steiler Anstieg bei queerfeindlichen Taten

Heute, 13:18h,

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Dienstag in Berlin gemeinsam mit BKA-Präsident Holger Münch den Bericht "Politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2021" (PDF) vorgestellt. Daraus geht hervor, dass die Zahlen der erfassten queerfeindlichen Straftaten stark zunehmen – die Hassdelikte aufgrund der sexuellen Orientierung etwa um über 50 Prozent. Insgesamt nahm die Hasskriminalität allerdings laut dem Bericht nur um 2,6 Prozent zu.



Wie das Bundesinnenministerium bereits letzten Monat auf eine Anfrage der Grünenpolitikerin Ulle Schauws mitgeteilt hatte, wurden für das vergangene Jahr insgesamt 870 Hassdelikte mit dem sogenannten Unterthemenfeld (UTF) "sexuelle Orientierung" registriert. Für 2020 hatte der damalige Innenminister Horst Seehofer (CSU) "nur" 578 derartige Taten in seiner Statistik ausgewiesen. Zusätzlich meldete das Innenministerium für 2021 noch 340 Fälle aus dem UTF "Geschlecht/sexuelle Identität" (2020: 204). Insgesamt kommt es in beiden Untergruppen damit auf 1.051 Fälle (Mehrfachnennungen sind möglich). Das entspricht zehn Prozent der Hasskriminalität in Deutschland. Insgesamt gab es im Oberthemenfeld "Hasskriminalität" 10.501 gemeldete Fälle, die meisten davon wegen Fremdenfeindlichkeit.



Im BKA-Bericht wird das Oberthemenfeld "Hasskriminalität" aufgeschlüsselt

Der Bericht zählte für das vergangene Jahr insgesamt 55.048 politisch motivierte Straftaten. Das entspricht einem Anstieg von 23 Prozent und bedeutet für die Bundesrepublik einen neuen Höchststand extremistischer Straftaten. Ministerin Faeser stellte klar, dass sie den Rechtsextremismus für "die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie und die größte extremistische Gefahr für die Menschen in Deutschland" halte. Rechtsextremistische politisch motivierte Straftaten machten mit Abstand die meisten Fälle aus (21.964) vor Taten, die Linksextremismus (10.113) und einer ausländischen Ideologie (1.153) zugeordnet wurden.



Der #Rechtsextremismus ist die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie und die größte extremistische Gefahr für die Menschen in DEU. 41 % der Opfer von Gewalttaten wurden von rechtsmotivierten Tätern angegriffen. #PMK2021 pic.twitter.com/Jva9Lvun8d Nancy Faeser (@NancyFaeser) May 10, 2022 Twitter / NancyFaeser

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung hatte das Bundesinnenministerium darauf hingewiesen, "dass im Bereich der Straftaten gegen lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen ein erhebliches Dunkelfeld besteht". Dies wird unter anderem auf die in manchen Bundesländern lasch gehandhabte Erfassung derartiger Straftaten zurückgeführt. (dk)