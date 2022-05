Dodgers und Giants treten in Regenbogen-Mützen gegeneinander an

Auch im Profi-Baseball soll für queere Akzeptanz geworben werden (Bild: Twitter / Los Angeles Dodgers

Die Los Angeles Dodgers und die San Francisco Giants wollen am Mittwoch in der Baseball-Profi-Liga MLB ein starkes Zeichen für die Gleichberechtigung setzen. Aus Solidarität mit der LGBTI-Community wollen die beiden Clubs – erstmals in der Geschichte der MLB – bei ihrem Spiel in San Francisco spezielle Mützen tragen.



"Die Los Angeles Dodgers sind stolz, auf der Seite der LGBTI-Community in Los Angeles und weltweit zu stehen", erklärte Dodgers-Präsident Stan Kasten. Deshalb habe man die Aktion gemeinsam mit dem Lokalrivalen aus San Francisco geplant. "Während unsere Teams eine lange Rivalität auf dem Feld haben, stehen wir zusammen, wenn es um die Gleichberechtigung aller Menschen geht." 50 Prozent der Einnahmen der Dodgers sollen an das LGBT Center in Los Angeles gehen.

Die MLB gehört in den USA neben der Footballliga NFL, der Basketballliga NBA und der Eishockeyliga NHL zu zu den sogenannten Big 4, den populärsten Ligen für Teamsport, die jedes Jahr Milliarden umsetzen. In der Profiliga hat sich bislang kein einziger Spieler als schwul geoutet; zwei Baseballer – Glenn Burke und Billy Bean – sprachen nach ihrem Ausscheiden aus dem Sport über ihre Homosexualität. Burke spielte in den Siebzigerjahren unter anderem für die Los Angeles Dodgers und starb 1995 an den Folgen von Aids. Bean spielte in den Achtziger- und Neunzigerjahren – und war zeitweise ebenfalls bei den Dodgers angestellt. (dpa/cw)