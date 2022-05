"Queer as Folk"-Neuauflage läuft in Deutschland auf Starzplay

Gestern, 19:05h, noch kein Kommentar

Die Streaming-Plattform Starzplay hat sich die Rechte der Neuauflage von "Queer as Folk" für Lateinamerika und große Teile Europas, einschließlich Deutschlands, gesichert. Hierzulande wird die achtteilige erste Staffel aber mit sieben Wochen Verspätung gegenüber den Vereinigten Staaten an den Start gehen.



In den USA stellt das Streamingportal Peacock die acht Teile der ersten Staffel bereits am 9. Juni zum Bingeing bereit. Britische Starzplay-Nutzer*innen dürfen die Serie dann ab dem 1. Juli ansehen. In anderen Ländern wird sie erst ab dem 31. Juli verfügbar sein.

"Queer as Folk" wird seit letztem Herbst in New Orleans produziert und soll auf der britischen Originalserie (1999-2000) basieren. Anders als die erste nordamerikanische "Queer as Folk"-Serie (2000-2005), die im kanadischen Toronto gedreht wurde, aber im amerikanischen Pittsburgh angesiedelt war, soll die neue Reihe damit wirklich an dem Ort entstehen, an dem sie spielt.

Die neue Reihe soll auch vielfältiger in Bezug auf die ethnische und geschlechtliche Identität sein und auch die Thematik Behinderung beinhalten. Im neuen "Queer as Folk" übernehmen Devin Way ("Grey's Anatomy", "Station 19"), Fin Argus ("Clouds"), Jesse James Keitel ("Big Sky"), Candace Grace ("Acts of Crime"), Johnny Sibilly ("Pose") und Ryan O'Connell ("Ein besonderes Leben") die Hauptrollen. Eine Nebenrolle spielt auch die "Sex and the City"-Ikone Kim Cattrall (queer.de berichtete). Weitere Nebenrollen haben Juliette Lewis ("Natural Born Killers") und Ed Begley Jr. ("Star Trek: Voyager") erhalten.



Starzplay hatte bereits die britische Miniserie "It's a Sin" nach Deutschland gebracht (queer.de berichtete). Die Streaming-Plattform kann unter anderem bei Amazon Prime Channel als zusätzlicher Abo-Service hinzugebucht werden (für 4,99 Euro pro Monat). Außerdem ist sie via Apple TV nutzbar. (dk)