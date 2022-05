NRW: Grüne bei bisexuellen Wahlprüfsteinen vorn

Heute, 11:39h,

Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag hat das Bisexuelle Netzwerk (BiNe) seine Wahlprüfsteine veröffentlicht. Der Verein hatte den vier im Landtag vertretenen demokratischen Parteien acht Fragen nach ihren Positionen zu queerpolitischen Themen mit einem besonderen Augenmerk auf Bisexualität gestellt. Dabei ging es etwa um Gesundheitspolitik oder Forschung zum Thema Bisexualität. Das Ergebnis: Die Grünen landeten nach Einschätzung des Netzwerks am nächsten an den eigenen Positionen, gefolgt von SPD und den Regierungsparteien FDP und CDU.



(Bild: BiNe e.V.)

"Die Grünen setzen sich klar für die Rechte von bisexuelle Personen ein. Bei Bekämpfung von Hassgewalt, dem Thema Schule und Aktionsplan auf Bundesebene ist sehr viel Expertise vorhanden", erklärte das Netzwerk. Die SPD habe Bisexualität "konkret erwähnt und reflektiert betrachtet". Der FDP attestierten die Aktivist*innen, "viele gute Pläne" zu haben, allerdings hätten die Liberalen "zwei Fragen irgendwie nicht beantwortet".



Weniger gut kommt die Regierungspartei von Ministerpräsident Hendrik Wüst weg: "Die CDU bleibt bei vielen Fragen oberflächlich und wiederholt immer und immer wieder, dass sie für die Vielfalt des Landes einstehen und Hassgewalt gegen unterschiedliche Lebensentwürfe ablehnen. Wäre auch mehr als befremdlich, wenn sie es befürworten würden." Bei dieser Partei bestehe offensichtlich "kein großes Interesse am Thema".



Bereits vergangene Woche hatte der Lesben- und Schwulenverband seine queerpolitischen Wahlprüsteine veröffentlicht. Auch dort waren die Grünen vorne (queer.de berichtete). Bei diesem Wahlcheck wurden drei weitere Parteien berücksichtigt, die entweder kaum Chancen auf einen Einzug ins Düsseldorfer Parlament haben (Die Linke, Piraten) oder wo Queerfeindlichkeit der Markenkern ist (AfD).

Im Wahlkampf hatte Ministerpräsident Wüst für Aufsehen gesorgt, weil er sich für die Ergänzung des Antidiskriminierungsartikels im Grundgesetz um das Merkmal "sexuelle Identität" ausspricht (queer.de berichtete). Eine derartige Verfassungsänderung wird von der Union bislang mehrheitlich abgelehnt, während SPD, FDP, Grüne und Linke sie befürworten.



Auch für die Wahl in Schleswig-Holstein vergangene Woche hatte BiNe Wahlprüfsteine veröffentlicht. Dort landeten die Grünen allerdings nur auf Rang drei (queer.de berichtete).



Die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland wird laut Demoskopieinstituten spannend: Einer am Dienstag von Insa veröffentlichten Umfrage zufolge käme die CDU auf 31 Prozent (-2 Prozent gegenüber 2017), die SPD auf 29 Prozent (-2), die Grünen auf 16 (+10), die FDP auf 8 (-5) und die AfD auf 7 (unverändert). Alle anderen Parteien würden 9 Prozent erhalten, darunter ist auch die Linke mit 3 Prozent. Laut dieser Umfrage würde es nicht mehr für eine schwarz-gelbe Koalition reichen, aber auch Rot-Grün hätte keine Mehrheit. Potenzielle Zweieroptionen wären die Große Koalition oder Schwarz-Grün, aber auch die Ampel oder Jamaika wären möglich. (dk)