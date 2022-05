"#FreeUkraine" ist das Motto des CSD Rhein-Neckar

Die diesjährige CSD-Saison steht unter dem Eindruck des Krieges gegen die Ukraine

Der CSD Rhein-Neckar hat "#FreeUkraine – Freiheit für die Ukraine" am Montag als sein diesjähriges Motto bekanntgegeben. Damit wolle man hervorheben, dass dieses Jahr wegen des von Russland entfachten Krieges in Europa alles anders sei. Das Motto sei unter 26 Vorschlägen vom Organisationsteam ausgesucht worden. Zu den anderen Vorschlägen zählten "Mit Liebe gegen Krieg", "Immer noch nicht alles erreicht!" oder "Friedvoll miteinander".



Jedes Jahr sei der CSD dafür da, für Akzeptanz und Toleranz zu werben, um die gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben, erklärten die Aktivist*innen aus Baden. "Genau hierfür versuchen wir jedes Jahr ein aussagekräftiges und zeitgemäßes Motto zu finden. Eines, welches unsere Community feiert, fordert oder mahnt und UNS nach vorne stellt. Doch es herrscht Krieg. In Europa!" Dieses Leid, das durch einen "rücksichtslosen und imperialistischen Aggressor und Kriegsverbrecher" ausgelöst worden sei, berühre alle. "Wir wollen dieses Unrecht nicht stillschweigend geschehen lassen! Die Menschen in der Ukraine kämpfen für ihre Rechte. Für universelle Menschenrechte. Sie kämpfen damit auch stellvertretend für uns alle."



Im vergangenen Jahr hatte das Motto des CSD Rhein-Neckar "Na K.L.A.R." gelautet. K.L.A.R. Stand dabei für Kultur, Lebenslust, Akzeptanz und Respekt. 2020 hatte die Badener*innen unter dem Motto "Liebe ist nicht heilbar" demonstriert (queer.de berichtete).



Die CSD-Demo Rhein-Neckar wird am 13. August in Mannheim stattfinden.



Erst vor wenigen Tagen hatte das Bündnis Queere Nothilfe Ukraine gemeldet, dass mehr als eine halbe Million Euro für queere Opfer des russischen Angriffskrieges gesammelt worden seien (queer.de berichtete).

Auch in anderen Städten planen Aktivist*innen Aktionen für die Ukraine. In der Bundeshauptstadt bereitet Quarteera e. V., eine Organisation russischsprachiger queerer Menschen in Deutschland, für kommenden Dienstag anlässlich des Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit eine Demo vor. (dk)