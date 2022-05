Katar: Mehrere Hotels vermieten nicht an Schwule

Die WM in Katar sollten schwule Schlachtenbummler wohl lieber aussitzen

Heute, 14:54h,

Manche katarische Hotels verweigern offenbar gleichgeschlechtlichen Paaren Zimmer. Das geht aus einer Umfrage der öffentlich rechtlichen Sender NRK (Norwegen), SVT (Schweden) und DR (Dänemark) hervor.



Journalist*innen der Sender gaben sich als schwules Paar aus und fragten an, ob sie ihre Flitterwochen in Katar verbringen könnten. Von drei Hotels erhielten sie daraufhin Absagen. "Nein, wir akzeptieren keine schwulen Paare", schrieb etwa das Hotel "Magnum Hotel & Suites Westbay" zurück. Auch "The Torch Doha" und "Wyndham Grand Regency" lehnten die vermeintlichen Schwulen ab.

Ein Hotel fordert heterosexuelle Kleidung

Immerhin: 33 Hotels hatten kein Problem mit schwulen Kunden. 20 Hotels erklärten, sie würden Schwule zwar akzeptieren, allerdings dürften diese ihre Homosexualität nicht sichtbar machen. Eines schrieb etwa, dass man sich nicht "schwul kleiden" und kein "sexuelles Verhalten" öffentlich zeigen dürfe. 13 weitere Hotels reagierten nicht auf die Anfrage.



Der dänische und der norwegische Fußballverband kritisierten die Ergebnisse: "Natürlich ist das nicht akzeptabel und nicht im Einklang mit dem, was das WM-Organisationskomitee versprochen hat, nämlich dass es während der Meisterschaft eine Garantie für Rechtssicherheit [für Homosexuelle] geben wird. Und um sich sicher zu fühlen, muss man im Voraus wissen, ob man sicher ist", erklärte die offen lesbische norwegische Verbandschefin Lise Klaveness. Sie hatte bereits im Vorfeld die Homophobie in Katar kritisiert (queer.de berichtete).



Jakob Jensen, der Vorstandschef des dänischen Fußballverbandes, bezeichnete die Ergebnisse der Recherchen als "enttäuschend". Die sexuelle Orientierung von Fans sei unerheblich. Er hoffe, dass die Situation bis zur WM im Herbst geklärt wird.

Katar: "Unsere kulturellen Normen respektieren"

Das katarische WM-Organisationskomitee erklärte auf Anfrage der skandinavischen Sender: "Wir bitten die Menschen, unsere kulturellen Normen zu respektieren." Gleichzeitig gebe es im Land auch "Respekt für die Privatsphäre". Die Fifa erklärte auf Anfrage, man habe Katar auf das "Problem" aufmerksam gemacht.



Gianni Infantino, der Chef des Weltfußballverbandes Fifa, hatte zuvor betont, dass sich auch queere Fans in Katar sicher fühlen könnten (queer.de berichtete). Erst diese Woche lobte er das Emirat bei einer Rede beim Kongress der Europäischen Fußball-Union Uefa für seine "Fortschritte".



Menschenrechtsorganisationen werfen Katar schon seit Jahren Diskriminierung sexueller Minderheiten vor. Homosexualität steht in Katar weiter unter Strafe, laut islamischem Recht könnte homosexuellen Muslim*innen sogar die Todesstrafe drohen. Andere müssen mit bis zu sieben Jahren Haft rechnen. (dk)