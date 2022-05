BAFzA sucht Referatsleitung (m/w/d) für die neue Bundesservicestelle Queeres Leben

Heute, 04:07h, noch kein Kommentar

Wer wir sind:



Leben in die Gesellschaft bringen und das Gemeinschaftsleben fördern: Das ist die Aufgabe des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). Als moderne Dienstleistungsbehörde arbeiten wir im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Wir koordinieren die Zusammenarbeit von Staat, Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen, Verbänden und Stiftungen und fördern das soziale Engagement und gesellschaftliche Miteinander. Im direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ist das BAFzA wegweisend für alle, die sich aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligen wollen.



Wen wir suchen:



Wir stellen aktuell ein Team von zunächst fünf Personen für die neue Bundesservicestelle Queeres Leben in der Abteilung 5 des BAFzA zusammen und suchen dafür zum nächstmöglichen Zeitpunkt



eine Referatsleitung (m/w/d) .



Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 15 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.



Welche Aufgaben Sie übernehmen werden:



Die Hauptaufgabe des Referates wird zunächst die Begleitung des Prozesses zum Nationalen Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sein. Ggf. kommen weitere Aufgaben im Bereich geschlechtlicher Vielfalt dazu. Dafür erwarten Sie folgende Aufgaben:

• Sie leiten das Referat "Bundesservicestelle Queeres Leben", stellen die Aufgabenerledigung und den Informationsfluss sicher und üben die Fachaufsicht aus.

• Sie führen die Beschäftigten, üben die Dienstaufsicht aus, beurteilen Ihre Mitarbeitenden und fördern diese. Sie bilden ein neues Team und schaffen ein motivierendes Arbeitsklima.

• Sie planen die Umsetzung des Auftrages und koordinieren und steuern die Aufgaben. Sie legen Qualitätsstandards und Ziele fest und sichern die Umsetzung.

• Sie repräsentieren die Arbeit der Bundesservicestelle nach außen und gewährleisten die Kommunikation und Kooperation mit den Bundesressorts, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.



Was Sie mitbringen:



• Sie haben die Befähigung zum Richteramt oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Magister, Master oder Diplom) in der Fächergruppe der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder in der Fächergruppe der Geisteswissenschaften.

• Sie haben gute Kenntnisse der Lebenslagen von queeren Menschen und ihrer Themen.

• Sie haben Erfahrung in der Personalführung und -planung sowie mit dem Aufbau von Strukturen (Kommunikation, Wissensmanagement, etc.).

• Sie verfügen über Kompetenzen und Erfahrungen in der Netzwerkarbeit mit zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren und in der Konzeptentwicklung.

• Sie können komplexe Sachverhalte schnell erfassen sowie präzise und verständlich in Wort und Schrift darstellen und dabei (auch unter besonderem Zeitdruck) ziel- und ergebnisorientiert arbeiten.

• Sie sind kommunikationsstark und haben idealerweise Verwaltungserfahrung.



Was wir uns von Ihnen wünschen:



Sie akzeptieren die Vielfalt von Menschen und interessieren sich dafür, die Aufgabe in einer Behörde umzusetzen. Sie zeigen Einsatzbereitschaft, sind belastbar, haben Organisationstalent und nehmen Dinge selbst in die Hand. Dabei bleiben Sie gelassen, sind empathisch und kundenorientiert. Ihre soziale Kompetenz zeigt sich auch darin, dass Sie gern in einem Team arbeiten.



Was wir Ihnen bieten:



Wir leben, was wir tun: ein soziales, faires Miteinander geprägt durch unser offenes und herzliches Betriebsklima. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist uns wichtig. Als moderner Arbeitgeber bieten wir Ihnen beispielsweise flexible Arbeitszeiten, alternierende Telearbeit, mobiles Arbeiten, ein Eltern-Kind-Büro, ein vergünstigtes ÖPNV-Jobticket mit Arbeitgeber-Zuschuss, die individuelle Urlaubsgestaltung sowie ein vielseitiges Gesundheitsförderungsangebot.



Der Arbeitsbereich ist grundsätzlich für die Besetzung mit Teilzeitkräften geeignet, sofern eine umfassende Aufgabenwahrnehmung sichergestellt ist.



Für uns ist die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern selbstverständlich. Seit 2007 ist das BAFzA aufgrund seiner familienfreundlichen Personalpolitik zertifiziert (audit berufundfamilie®).



Begrüßt werden Bewerbungen von Menschen unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, sexueller Identität oder Orientierung.

Personen mit Schwerbehinderung oder gleichgestellte Personen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.



Mehr Information über das BAFzA erfahren Sie unter www.bafza.de.



Wie Sie sich bei uns (weiter)entwickeln können:



Aus einem vielfältigen und aktuellen Fortbildungsangebot bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich stets fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.



Unsere Vorgehensweise:



Die Personalauswahl erfolgt in Form eines persönlichen Vorstellungsgesprächs.



Ihre Bewerbung:



Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis zum 31.05.2022 über das Stellenportal des öffentlichen Dienstes www.interamt.de, Stellen-ID 803239.



Bitte füllen Sie dort den Bewerbungsbogen sowie alle Formularergänzungen vollständig aus und laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als PDF-Dokument hoch.



Ihre Ansprechpartner:



Wir helfen Ihnen gern weiter. Ihre allgemeinen Fragen beantwortet Frau Claudia Süßmuth unter der Telefonnummer 0221 3673-4044. Falls Sie inhaltliche Fragen zu diesem Stellenangebot haben, wenden Sie sich bitte an Frau Heike Rabe, Telefon 0221 3673-2436.



Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung: https://www.bafza.de/datenschutz