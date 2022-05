Jüngere Deutsche viel queerer als ältere

Heute, 16:06h,

Laut einer Auswertung der Statista Global Consumer Survey identifizieren sich 97 Prozent der deutschen Boomer-Generation als heterosexuell, aber nur 87 Prozent der Generation Z. Das teilte die Hamburger Online-Plattform Statista am Freitag mit. Die Daten von mehr als 23.000 zwischen April 2021 und März 2022 befragten Menschen in Deutschland gingen in die Analyse ein.



Bei den Boomerinnen und Boomern (Jahrgänge 1946 bis 1964) beschreiben sich demnach nur zwei Prozent als homosexuell und ein Prozent als bisexuell. Bei der Generation X (1965 bis 1979) sind es schon drei Prozent bzw. ein Prozent, bei den Millennials je drei Prozent; außerdem identifiziert sich ein Prozent als pansexuell. Am höchsten sind die Zahlen bei der Generation Z (1995-2012): In dieser Altersgruppe beschreiben sich zwar nur zwei Prozent der volljährigen Befragten als homosexuell, aber fünf Prozent als bisexuell und je ein Prozent als pansexuell, asexuell, queer oder als etwas anderes aus dem nichtheterosexuellen Spektrum.

Ähnliche Unterschiede zwischen der jüngeren und älteren Generation hatten auch Befragungen in anderen Ländern ergeben. Im Februar veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Gallup etwa eine entsprechende Umfrage aus den Vereinigten Staaten (queer.de berichtete). Aus ihr gingen noch höhere Zahlen für queere Identitäten hervor: Demnach identifiziert sich in der Generation Z sogar rund jede fünfte Person als LGBT*. Dabei bezeichneten sich etwa rund zwei Prozent als trans, was in der Statista-Studie nicht abgefragt wurde.

Gallup führt in den USA diese Befragung seit 2012 fast jährlich durch. Daraus geht hervor, dass der Anteil von LGBTI stetig ansteigt. Auch in der Befragung in den USA sind Bisexuelle unter queeren Menschen in der Mehrheit. (dk)