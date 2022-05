Heute, 05:55h, noch kein Kommentar

Zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) ist das starke Drama "Große Freiheit" (Amazon-Affiliate-Link ) fürs Heimkino erschienen. Franz Rogowski spielt darin Hans, der zunächst von den Nationalsozialisten und auch die folgenden Jahrzehnte regelmäßig wegen seiner Homosexualität verurteilt wird. Regisseur Sebastian Meise zeigt, wie Hans menschenunwürdig behandelt wird, sich nach Liebe und Nähe sehnt – und ihm all das verwehrt wird, nur weil er Männer mag.



Die einzige feste Beziehung im Leben von Hans wird sein langjähriger Zellengenosse Viktor, ein verurteilter Mörder, der von Georg Friedrich ("Helle Nächte") dargestellt wird. Eine weitere Hauptrolle spielt Nachwuchsstar Thomas Prenn – der Südtiroler schlüpft in die Rolle von Oskar, der seine erste große Liebe mit Hans erlebt und dafür im Gefängnis sitzt.

Acht Nominierungen für den Deutschen Filmpreis



"Große Freiheit" ist am 17. Mai 2022 fürs Heimkino erschienen

"Schwule Liebe war rechtlich bis Mitte der 90er Jahre verboten in Deutschland", hatte Rogowski ("Undine", "Happy End") zur Premiere des Films beim Filmfestival Cannes im Sommer der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Dort lief "Große Freiheit" in der renommierten Nebenreihe "Un Certain Regard" und wurde mit dem Jurypreis ausgezeichnet (queer.de berichtete). Hauptdarsteller Rogowski wurde außerdem für den Europäischen Filmpreis nominiert, musste sich aber Superstar Anthony Hopkins geschlagen geben (queer.de berichtete). Erst vor wenigen Tagen wurde "Große Freiheit" zehnmal für den Österreichischen und achtmal für den Deutschen Preispreis nominiert (queer.de berichtete).



Rogowski sagte zu dem Film weiter: "Die Generation unserer Eltern hatte noch Angst vor Schwulen, weil Deutschland ihnen beigebracht hat, dass Schwulsein kriminell ist." Mittlerweile seien wir zwar "schon ganz aufgeklärt", "aber die Geschichte wirkt in uns", fand der in Freiburg geborene Schauspieler. "Deutschland hat den Paragraf 175 120 Jahre lang kultiviert. Deswegen beschäftigt uns das Thema noch heute." (cw/dpa)



Infos zum Film



Große Freiheit. Drama. Österreich, Deutschland 2021. Regie: Sebastian Meise. Darsteller: Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn. Laufzeit: 100 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. EuroVideo

