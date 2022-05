IDAHOBIT 2022: Bundesregierung will queerfeindliche Gewalt härter bestrafen

Heute, 06:50h,

Er ist inzwischen der kleine Bruder des CSD, wird weltweit wegen seiner Niedrigschwelligkeit und Offenheit der Aktionsformen geschätzt und wird inzwischen auch in Deutschland in mehr Städten begangen als der Pride. Rund um den 17. Mai finden auch in diesem Jahr zahlreiche Aktionen statt (Übersicht aller Termine).



Der jährliche Aktionstag war 2005 vom französischen Aktivisten Louis-Georges Tin ins Leben gerufen worden – er erinnert nicht an den Paragrafen 175, mit dem in Deutschland schwule Männer strafrechtlich verfolgt wurden, sondern an jenen Mai-Tag im Jahr 1990, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen hat.



Im Laufe der Jahre entwickelte sich aus dem IDAHO als Tag gegen Homophobie ein Tag, der, in den meisten Städten unter dem Kürzel IDAHOBIT, auch Bi-, Trans- und Interfeindlichkeit umfasst. Inzwischen ist auch manchmal ein A dabei, um Asexuelle nicht auszuschließen, oder auch ein Gender-Sternchen.



In diesem Live-Blog sammeln wir Tipps und Stimmen zum IDAHOBIT 2022 und veröffentlichen Fotos und Videos von den Aktionen.

17.05., 07:55h

Entschädigung zu §175: ADS fordert Verlängerung der Antragsfrist



Bernhard Franke (Bild: Ingo Heine)

Der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke, macht sich für eine Verlängerung der Antragsfrist für Opfer der deutschen Homosexuellenverfolgung stark.



"Deutschland steht in der moralischen Pflicht, das durch Verurteilungen nach dem Paragrafen 175 StGB entstandene Leid zu entschädigen. Ich halte es deshalb für erforderlich, die Antragsfrist über den 21. Juli 2022 zu verlängern", sagte Franke anlässlich des IDAHOBIT 2022. "Auch wenn es vermutlich nur noch um sehr wenige Menschen geht und auch wenn die Entschädigungssummen klein sind: Die Menschen haben darauf einen Anspruch. Die Antidiskriminierungsstelle wird sich dafür einsetzen."



Am 22. Juni 2017 hatte der Deutsche Bundestag das Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen (StRehaHomG) beschlossen. Mit diesem Gesetz wurden alle strafrechtlichen Urteile nach §175 aufgehoben und die Betroffenen rehabilitiert. Für ihre Verurteilungen und eine erlittene Freiheitsentziehung können Betroffene einen Antrag auf Entschädigung stellen. Dieser Anspruch kann nur noch bis zum 21. Juli 2022 geltend gemacht werden. Bis dahin können Verurteilte können eine Entschädigung von 3.000 Euro je aufgehobener Verurteilung plus 1.500 Euro je angefangenem Jahr in Haft beantragen. (cw)

07:38h

Lehmann: Aktionsplan "noch in diesem Jahr"



Sven Lehmann (Bild: Cornelis Gollhardt)

Zum IDAHOBIT 2022 hat sich natürlich auch der Grünen-Politiker Sven Lehmann, der erste Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ("Queer-Beauftragter"), zu Wort gemeldet:

Dieser Tag mahnt uns, beim Kampf für Akzeptanz und gleiche Rechte nicht nachzulassen. Nichts ist gut, wenn Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen nicht gleichberechtigt und in Sicherheit und Freiheit leben können, weltweit und in Deutschland.



LSBTIQ werden in ihrem Alltag gesellschaftlich noch immer nicht als gleichwertig angesehen, erleben Diskriminierung, Bevormundung und Gewalt. Im vergangenen Jahr wurden laut Bundesinnenministerium deutlich mehr queerfeindliche Straftaten von den zuständigen Landeskriminalämtern registriert als im Vorjahr. In der Kategorie "sexuelle Orientierung" wurden 870 Straftaten erfasst – ein Anstieg von 50%. Im Themenfeld "Geschlecht und sexuelle Identität" waren es 340 Straftaten – ein Anstieg von 66%. Insgesamt sind rund 1.050 hassmotivierte Straftaten gegen LSBTIQ gemeldet worden. Und das sind nur die registrierten Fälle – das Dunkelfeld ist weitaus größer, weil viele Übergriffe aus Scham nicht angezeigt oder oft nicht korrekt registriert werden.



Wir brauchen eine Offensive gegen Queer-Feindlichkeit. Die Polizeien von Bund und Ländern müssen Hasskriminalität aufgrund des Geschlechtes oder der sexuellen Identität separat erfassen. Zudem müssen geschlechtsspezifische und homosexuellenfeindliche Beweggründe explizit in den Katalog der Strafzumessung des § 46 Abs. 2 StGB aufgenommen werden.



Der beste Schutz vor Diskriminierung ist eine Politik zur Förderung von Akzeptanz. Die Bundesregierung arbeitet daher intensiv daran, bestehende Diskriminierungen abzubauen und queere Menschen besser zu schützen. Wir wollen die Gleichstellung lesbischer Mütter im Abstammungsrecht, die Überwindung des Transsexuellengesetzes und die Ergänzung des Schutzauftrags in Artikel 3 unserer Verfassung für queere Menschen.



Vor allem bereiten wir gerade einen bundesweiten Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vor. Dafür werde ich noch in diesem Jahr den Startschuss geben.

07:33h

Innenministerium zeigt erstmals Flagge



Bundesinnenministerin Nancy Faeser (Bild: Peter Jülich)

Zum IDAHOBIT 2022 wird die Regenbogenflagge am Dienstag zum ersten Mal am Bundesministerium des Innern und für Heimat gehisst werden. Die Aktion beginnt um 9.30 Uhr im Beisein von Mitarbeiter*innen vor dem Dienstgebäude in der Straße Alt-Moabit 140, teilte die Pressestelle mit.



Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte im April erstmals die grundsätzliche Genehmigung erteilt, an Dienstgebäuden des Bundes zu einem bestimmten Anlass die Regenbogenflagge zu hissen (queer.de berichtete). (cw)

07:22h

Leitfaden für queere Arbeitsgemeinschaften an Schulen



Ausschnitt aus dem Cover des Leitfadens

Zum IDAHOBIT 2022 hat die Berliner Fachstelle QUEERFORMAT einen "Leitfaden zur Gründung und Begleitung einer Queeren AG" veröffentlicht, der sich an Lehrkräfte richtet.



Immer mehr Schüler*innen vernetzen sich an ihrer Schule in Arbeitsgemeinschaften mit Namen wie "Queer-AG", "Respekt-AG" oder "Vielfalt-AG". Der Leitfaden zeigt auf, wie Pädagog*innen dieses Engagement gut begleiten, selbst Arbeitsgemeinschaften initiieren und diese inklusiv gestalten können. Umfängliche Erfahrungen, die QUEERFORMAT in den letzten drei Jahren bei der fachlichen Unterstützung von AGs an verschiedenen Berliner Schulen gesammelt hat, wurden für die Publikation ausgewertet.



Lehrkräfte finden hier konkrete Handlungsempfehlungen für die Gründung einer AG und erhalten wertvolle konzeptionelle, organisatorische und inhaltliche Hinweise für die Planung im Vorfeld und die praktische Umsetzung. Dafür bietet der Leitfaden zahlreiche Projektideen und empfiehlt geeignete Ressourcen wie Filme, Comics, Bücher, Spiele, Online-Portale und Beratungsangebote für queere Jugendliche.



Den Leitfaden, der im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im Rahmen des Landesaktionsplans "Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt" (IGSV) entstand, gibt es kostenlos als PDF zum Download. Einzelexemplare können beim Infopunkt der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie über ein Bestellformular angefordert werden. (cw)

07:06h

LSVD: "Queerpolitischer Aufbruch muss beginnen"

Mit fünf Forderungen zum IDAHOBIT drängt der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) auf den zeitnahen Beginn zentraler queerpolitischer Vorhaben durch die Ampel-Koalition.



"Die neue Bundesregierung hat für die Legislatur einen queerpolitischen Aufbruch versprochen", heißt es in der LSVD-Erklärung. "Dieser muss nun endlich an Fahrt aufnehmen. Mit den im Koalitionsvertrag vereinbarten zentralen Vorhaben für eine spürbare Verbesserung der Rechte von LSBTI muss nun zügig begonnen werden."



Konkret fordert der Lesben- und Schwulenverband den schnellen Start eines Nationalen Aktionsplans für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, ein effektives Demokratiefördergesetz, die Absicherung von Regenbogenfamilien im Abstammungsrecht, einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag für trans- und intergeschlechtliche Menschen sowie einen besseren Schutz queerer Geflüchteter. (cw)

06:56h

UN-Generalsekretär fordert "Freiheit und Gleichheit für alle"



António Guterres (Bild: UN)

Eine starke Stellungnahme zum IDAHOBIT 2022 hat UN-Generalsekretär António Guterres veröffentlicht:

Weltweit sind Millionen lesbische, schwule, bisexuelle, Transgender-, intersexuelle und queere Personen (LSBTIQ+) nach wie vor Unrechtserfahrungen ausgesetzt – einfach nur weil sie sind, wer sie sind, und weil sie lieben, wen sie lieben.



Ich bin zutiefst besorgt über anhaltende Gewalt und Hetze gegenüber LSBTIQ+-Personen, ihre fortgesetzte Kriminalisierung und Belästigung und über neue Versuche, sie weiter auszugrenzen – bei Bildung und Beschäftigung, bei der Gesundheitsversorgung, beim Sport und beim Wohnen.



In vielen Ländern werden LSBTIQ+-Personen zutiefst schädlichen Praktiken unterworfen, darunter sogenannten "Konversionstherapien", Zwangsoperationen und -behandlungen und erniedrigenden Untersuchungen.



Zugleich zählen sie zu den marginalisierten Gruppen, die von den vielen miteinander verknüpften Krisen auf der Welt am stärksten betroffen sind – von der COVID-19-Pandemie über die Klimakrise bis hin zu anhaltenden Konflikten und zunehmender Ungleichheit.

LSBTIQ+-Personen haben dieselben grundlegenden Menschenrechte wie alle anderen. Die Lösungen liegen daher auf der Hand.



Wir müssen die Gewalt gegen LSBTIQ+-Personen bekämpfen, schädliche Praktiken verbieten, den Opfern Gerechtigkeit verschaffen und ihnen helfen und Verfolgung, Diskriminierung und Kriminalisierung beenden. Wir müssen die tieferen Ursachen der Marginalisierung von LSBTIQ+-Personen angehen und so dem Versprechen der Agenda 2030, niemanden zurückzulassen, vollständig entsprechen.



Die Vereinten Nationen sind stolz darauf, die grundlegenden Menschenrechte und die Würde aller Menschen, einschließlich LSBTIQ+-Personen, zu fördern und zu wahren.



Ich fordere alle auf, mit uns gemeinsam eine Welt zu schaffen, die von Frieden, Inklusion, Freiheit und Gleichheit für alle geprägt ist.

06:47h

Bundesregierung will LGBTI besser schützen



Bundesjustizminister Marco Buschmann (Bild: Julia Deptala)

Die Bundesregierung will sexuelle und geschlechtliche Minderheiten besser gegen Diskriminierung schützen. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interfeindlichkeit am Dienstag bekräftigte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) die Vorhaben der Koalition in diesem Bereich: Die Ampel-Koalition werde ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung wegen der sexuellen Identität ins Grundgesetz aufnehmen, erklärte er am Montag.



Zudem sollen demnach Straftaten, die sich gegen die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität von Menschen richten, schärfer bestraft werden können. Derartige Motive sollten "ausdrücklich als Grund für eine Strafverschärfung in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden", erklärte Buschmann.



Die Polizei solle zudem geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Straftaten bundesweit einheitlich erfassen, kündigte der Justizminister an. Dadurch solle das Ausmaß solcher Vergehen besser sichtbar gemacht werden, "um wirksamer dagegen vorgehen zu können".



"Anfeindungen, Übergriffe und Straftaten gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen sind bittere Realität", erklärte Buschmann. "Das Versprechen von Freiheit und Sicherheit muss für alle Menschen gelten." (AFP)