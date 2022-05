Vox zeigt ein queeres "Promi Dinner"

Nicolas Puschmann darf zeigen, dass er mehr als nur flirten kann (Bild: TVNOW / Arya Shirazi)

Heute, 12:42h, noch kein Kommentar

"Das perfekte Promi Dinner" kommt am 26. Juni zur besten Sendezeit in einer queeren Version in die deutschen Wohnzimmer: In dieser Sonderausgabe der Show bekochen sich vier queere Stars ab 20.15 Uhr gegenseitig – und wollen herausfinden, wer in der Küche am meisten verwöhnen kann.



Teilnehmen wird die Kölnerin Irina Schlauch. Die 31-Jährige war die Princess der ersten Staffel von "Princess Charming", der ersten lesbischen Datingshow. Auch der Prince der ersten Staffel von "Prince Charming", der 31-jährige Düsseldorfer Nicolas Puschmann, wird seine Kochkünste zur Schau stellen. Dazu gesellt sich die 30-jährige Dragqueen Candy Crash aus Berlin. Die Runde vervollständigen wird die 22-jährige "Love Island"-Kandidatin Jessica Derucki aus der Nähe von Trier. Sie hatte als erste trans Frau an den RTL-Zwei-Format teilgenommen, musste aber bereits in Folge vier die Liebesinsel verlassen (queer.de berichtete).



Der oder die Prominente mit den meisten Punkten erhält am Ende der Sendung 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

"Woche der Vielfalt" bei RTL Deutschland

Ausgestrahlt wird die Sendung im Rahmen der "Woche der Vielfalt", die von RTL Deutschland vom 20. bis 26. Juni in seinen Sendern veranstaltet wird. Im Rahmen dieser Woche hat auch die Show "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" Premiere in der Primetime von RTL (queer.de berichtete).



"Das perfekte Dinner" (bzw. "Das perfekte Promi-Dinner" oder "Das perfekte Profi-Dinner") läuft seit 2006 sehr erfolgreich bei Vox. Alle Kandidat*innen laden sich stets gegeneinander ein, bekochen sich und bewerten dann die Kochkünste und Gastgeberqualitäten der anderen. Dabei begleitet sie stets die Kamera.



Vox zeigt weitere Promi-Spezialausgaben der Show: Am 19. Juni trifft sich die "Generation Social Media" (Lara Loft, Malwanne, Papaplatte, und MAX). Am 3. Juli treten Auswanderer-Couples auf ("Goodbye Deutschland – Viva Mallorca"). Hier sind Lisha & Lou ("Das Sommerhaus der Stars"), Tamara & Marco Gülpen ("Goodbye Deutschland!"), das Mutter-Tochter-Gespann Danni Büchner & Joelina Karabas ("Goodbye Deutschland!") sowie Mark & Licia Wycislik ("Goodbye Deutschland!") am Start. Am 10. Juli ist die "Partymeile Mallorca" dran (Ina Colada, Almklausi, Lorenz Büffel und Isi Glück). (cw)