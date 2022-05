"Princess Charming": Hanna sucht ab Mitte Juni die große Liebe

Heute, 16:49h, noch kein Kommentar

Die 28-jährige Hanna macht sich bald in der zweiten Staffel von "Princess Charming" auf die Suche nach der großen Liebe. Die Datingshow wird ab dem 14. Juni auf RTL+ zu sehen sein, wie das Streamingportal auf Instagram bekannt gegeben hat. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die neuen Folgen auch bei Vox ausgestrahlt werden.



Hanna aus Hannover wird in Griechenland 19 Singles kennenlernen – und vielleicht auch ihre Traumfrau finden. Sich selbst beschreibt die neue Princess Charming als "humorvoll, lustig und sehr temperamentvoll". Für sie eine besondere Herausforderung in der Show: "Die richtige Entscheidung zu treffen, wer von den Singles das Haus verlassen muss und wer bleiben darf." Sie glaube, dass dies zu Beginn noch einfacher sein könnte. Gegen Ende der Staffel, "wo sich hoffentlich die meisten zueinander verbunden fühlen, auch einfach wegen der besonderen Zeit, die man miteinander verbracht hat", werde dies vermutlich schwieriger.



Sie erklärt, dass Liebe für sie aber auch in anderer Hinsicht "kompliziert" sei. Hanna sei kein Mensch, "mit dem es einfach ist, umzugehen. Es muss schon sehr zwischen uns auf der charakterlichen Ebene passen, damit man mit mir klarkommt. Ich kann ziemlich anstrengend sein."



Zudem sei sie nicht nur auf der Suche nach einer Partnerin, auch etwas anderes ist für sie bei dem Format wichtig: "Je mehr in den Medien über 'nichtheterosexuelle' Menschen gezeigt wird, desto eher wird dieses Thema normalisiert und gibt den Menschen die Möglichkeit, das zu sein, was sie sein wollen – ohne, dass die sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle spielt."

RTL setzt auf Vielfalt

Kurz nach der Premiere von "Princess Charming" startet RTL Deutschland die "Woche der Vielfalt" vom 20. bis 26. Juni. Darin werden einige queere Programm-Highlights gezeigt. So soll es das Showformat "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" und eine queere Ausgabe des "perfekten Promi Dinners" geben.



In der Woche soll die Thematik auch in den wochentäglichen RTL-Soaps "GZSZ", "Unter uns" und "Alles was zählt" eine Rolle spielen. Vox zeigt außerdem ein Gay-Special der "Shopping Queen". (spot)