Klopp nach Coming-out von Fußballprofi Daniels: "Bin stolz auf ihn"

PAUL ROBINSON / wikipedia) Jürgen Klopp ist seit 2015 Trainer beim FC Liverpool, einer der besten Mannschaften Großbritanniens (Bild:

Heute, 09:38h,

Nach dem Coming-out des englischen Fußball-Zweitligaprofis Jake Daniels hofft Liverpools Trainer Jürgen Klopp, dass auch weitere Profis in Zukunft diesen Weg gehen. "Wir leben im Jahr 2022 und dass wir so ein großes Ding daraus machen müssen, ist verrückt. Aber wir kommen dorthin, es ist ein guter Anfang. Jetzt hoffe ich, dass andere folgen und es auch können. Das wäre absolut herausragend", sagte Klopp am Dienstagabend nach dem 2:1-Sieg des FC Liverpool in der englischen Premier League gegen den FC Southampton.



Der 17-jährige Daniels vom FC Blackpool hatte am Montag seine Homosexualität öffentlich gemacht (queer.de berichtete). Er ist derzeit der einzige offen schwule Profifußballer in Europa. "Ich kenne ihn nicht, aber ich bin wirklich stolz auf ihn. Absolute Spitzenklasse", sagte Klopp und ergänzte: "Fantastisch, dass er mutig genug ist, das zu tun, mit 17 Jahren, ist es absolut außergewöhnlich. Die ganze Fußballgemeinde wird ihn unterstützen, was immer wir tun können, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher."

Klopp nennt homophobe Fans "Idioten"

Klopp hatte bereits in der Vergangenheit seine eigenen Liverpool-Fans wegen homophoben Gesängen scharf kritisiert. Derartige Anhänger seien "Idioten", sagte er vergangenes Jahr (queer.de berichtete). Außerdem erklärte der frühere BVB-Coach: "Wir leben gerade in einer Zeit, in der wir sehr viel Neues lernen. Ich bin jetzt 54, aber als ich 20 war, haben wir viele Dinge gesagt, über die wir nicht nachgedacht haben. In den letzten 34 Jahren haben wir Gott sei Dank dazugelernt."



Daniels war bereits von vielen Seiten für sein Coming-out gelobt worden, etwa von Thomas Hitzlsperger oder Ian McKellen (queer.de berichtete). Selbst der britische Premierminister Boris Johnson, der sich zuletzt gegen LGBTI-Rechte positioniert hatte, erklärte auf Twitter: "Danke für deinen Tapferkeit, Jake. Es muss viel Mut brauchen für ein Coming-out und du wirst eine Inspiration für viele auf dem Spielfeld und anderswo sein." (dpa/cw)