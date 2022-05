BR und rbb zeigen großes queeres Kino

Heute, 13:27h,

Von 2. Juli bis 13. August werden "rbb QUEER" und "BR QUEER" in den beiden dritten Programmen elf Filme "jenseits der Hetero-Norm" zeigen. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg feiert die Reihe bereits ihren fünften Geburtstag, für den Bayerischen Rundfunk ist sie eine Premiere. Die Filme laufen im rbb-Fernsehen jeweils ab 23.30 Uhr und im BR-Fernsehen ab 23.15 Uhr. Die meisten Filme können aber auch mindestens zwei Wochen nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abgerufen werden.



"Bewegend, berührend, bereichernd – das ist unsere queere Filmreihe im Juli 2022", erklärte BR-Programmdirektor Kultur, Björn Wilhelm. "Wir freuen uns mit dem rbb über besondere, diverse, europäische Filme: Zwei deutsche Erstausstrahlungen sowie hochkarätige internationale Kinofilme in 'BR QUEER' entsprechen dem hohen Niveau, für das der BR im Bereich des Kinofilms traditionell steht."



rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus begrüßte, dass die Filmreihe in seinem Kanal Verstärkung aus dem Süden bekommt: "Je mehr Sender sich beteiligen, desto besser. Denn umso selbstverständlicher wird queer sein – in Berlin, genauso wie in Brandenburg an der Havel oder in Bad Tölz."



Björn Koll, der Geschäftsführer des queeren Filmverleihers Salzgeber, wies darauf hin, dass die Reihe etwas Besonderes darstelle: "Hat eigentlich schon mal jemand darauf hingewiesen, dass 'rbb QUEER' eine weltweit einzigartige Programmreihe ist und hier Fernseh- und Kulturgeschichte geschrieben wird?"

Auftakt macht "Futur Drei"

Den Auftakt von "rbb QUEER" macht am 2. Juli der bahnbrechende Coming-of-Age- und Liebesfilm "Futur Drei". In seinem autobiografischen Regiedebüt erzählt Faraz Shariat authentisch vom queeren Heranwachsen eines Einwanderersohns in Deutschland, der sich in einen iranischen Geflüchteten verliebt. "Futur Drei" wurde u.a. mit dem First Steps Award und dem Teddy-Award der Berlinale ausgezeichnet.

Mit einem romantischen Double Feature startet "BR QUEER" am 7. Juli um 23.15 Uhr: "Zomer – Nichts wie raus!" erzählt von der 16-jährigen Anne, die das Leben in ihrem südholländischen Kaff satt hat. Bis Lena auf einem Motorrad ins Dorf kommt und bleibt. Colette Bothofs Film, der auch im rbb am 16. Juli zu sehen ist, erzählt die Geschichte eines bittersüßen Erwachsenwerdens. Danach gibt es mit "Küss mich" einer der modernen Klassiker des lesbischen Liebesfilms zu sehen: Alexandra-Therese Keinings erwachsene Romanze erzählt in den warmen Farben des schwedischen Sommers freizügig und mutig von einer Frau, die sich aus einer heterosexuellen Beziehung heraus in eine andere Frau verliebt. (cw)