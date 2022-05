München: Pers. Assistent*in (m/w/d) gesucht

Heute, 07:53h, noch kein Kommentar

München: Achtung Que(e)reinsteiger*innen! Ich suche Dich als Pers. Assistent*in (m/w/d) für mein individualistisches Team.



Du weißt, was es bedeutet, besonders zu sein und gleichzeitig ganz "normal"?

Du weißt, was es bedeutet, dazu gehören zu wollen, ohne sich selbst aufzugeben?

Du weißt, was es bedeutet, nach Toleranz zu hungern aber nicht darum betteln zu wollen?

Du weißt, was es bedeutet, selbstbestimmt leben zu wollen?



Dann sind wir schon zu zweit! (;



Wenn Du jetzt noch Lust hast, einen Menschen (mich) dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes, freies Leben zu führen, dann bist Du bei uns richtig!



Die Persönliche Assistenz wurde ins Leben gerufen, um Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit in ihrem Privathaushalt zu ermöglichen.



Dabei sind Quereinsteiger*innen aus allen Berufszweigen sogar besonders willkommen! Es ist keine spezifische Berufsausbildung/Berufserfahrung erforderlich!



Du bist ein Mitglied unseres Teams, das mir, Jasmin H., persönliche Assistenz in meinem Privathaushalt mit Garten und Katzen (in Garching b. München) erbringt.



Neugierig geworden? Hier die hard & soft facts:



Ort: Garching b. München (85748), München/Marienplatz – Garching > 22 min Fahrtzeit (U-Bahn)



Anstellung: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Teilzeit oder Vollzeit (auch gute Eignung als Nebentätigkeit/Zweitjob neben Studium/Künstlerdasein/…)



Stundenlohn: 13,41€ (brutto)



Arbeitszeiten: 24-Stunden-Schichten oder kürzere Schichten, ganz nach Absprache. Der Dienstplan wird monatlich gemeinsam gestaltet.



Aufgaben:



Pers.Assistenz / Hilfe / Unterstützung rund-um-die-Uhr und in allen Lebenslagen, Pflege, Haushalt, Kochen, Einkaufen, Papierkram, Telefonate, Termine, Freizeitgestaltung…(Erfahrung in der Pflege ist nicht erforderlich. Es gibt hier eine ausführliche Einarbeitung.)



Neben Dir Selbst solltest du mitbringen:

● Spass an Bewegung und körperlicher Arbeit

● Tierliebe, ohne Tierhaarallergie (Haushalt mit Katzen)

● Kommunikation ist die Basis der Pers. Assistenz. Deswegen sollte die deutsche Sprache dir sehr vertraut sein und du solltest offen und ehrlich kommunizieren können.

● Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen

● Weltoffenheit, Toleranz und Kontaktfreudigkeit ohne Berührungsängste.

● Empathiefähigkeit

● Bereitschaft, mit mir als Nichtraucherin gut aus zu kommen. Raucher*innen sind kein Problem, solange Rauchpausen etc. gemeinsam abgeklärt werden.

● Menschen aus der Queer/LGTBQIA+ Community sind herzlich eingeladen.



So sehe ich sie, meine einzigartige Welt:



41 Jahre. E-Rolli-Fahrerin. Masken-beatmet. Katzen-Verwöhnerin. Frau der klaren Worte. Versuche möglichst bewusst zu leben. Bissl öko-bio. Vorlieben: Lecker veganes Essen zaubern und genießen (aber alle anderen Essgewohnheiten sind ebenso willkommen). Ich selbst sein. Mit Büchern und Filmen in andere Welten reisen. Mal viel reden, mal die Ruhe genießen. Ordnung und Struktur schaffen und mich darin wohl fühlen. Meinen wildwuchernden Garten gestalten. Nachdenken. Beobachten. Verstehen. Hinterfragen. Weiterentwickeln.



Bei Interesse:



Schreib mir einfach eine Email an:



Erzähl mir, warum Du Lust hast, mit mir und meinem Team zu arbeiten und wie Dein Leben bisher so aussah. Bin auch jederzeit offen für Fotos, mit Haustier oder ohne. Ist aber kein Muss und auch nicht wichtig.



Ich freue mich wahnsinnig, Euch kennenzulernen!



Jasmin aus Garching bei München



"Das Glück besteht darin, zu leben wie alle Welt und doch wie kein anderer zu sein." (Simone de Beauvoir)



"I'm not crazy – my reality is just different from yours." (Alice's Adventures in Wonderland)