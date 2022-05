So verbringt Vera Int-Veen ihre TV-"Rente"

Vera Int-Veen war jahrelang eines der bekanntesten RTL-Gesichter (Bild: RTL)

Knapp zwei Monate ist es her, dass Vera Int-Veen (54) das Ende ihrer Fernsehkarriere verkündet hat (queer.de berichtete). Rund 30 Jahre stand die TV-Moderatorin vor den Kameras. Was die 54-Jährige mit der neugewonnenen Zeit anfängt, hat sie im "VIPstagram"-Interview mit RTL verraten.



"Ich trage viel mehr Jogginghose", stellt Vera Int-Veen fest. "Wenn ich weiß, wir müssen vor keine Kamera, habe ich morgens schon die Joggingbuchse an und sage: 'Hallo Welt, hier bin ich.'" Allerdings zieht die ehemalige Moderatorin sich keineswegs nur zu Hause zurück. Aktuell gönnt sie sich mit ihrer Ehefrau Christiane "Obi" Obermann (46) eine Auszeit auf Mallorca. Die beiden Frauen heirateten dort 2016, erst drei Jahre später stelle die TV-Persönlichkeit ihre Ehefrau vor (queer.de berichtete). Int-Veen hatte sich 2006 als lesbisch geoutet (queer.de berichtete).

Vera Int-Veen will Hochzeitsreise nachholen

Es stehen noch weitere Reisepläne an, wie Vera Int-Veen ankündigt: Seit der Hochzeit vor knapp sechs Jahren sei das Paar noch nicht zu einer Hochzeitsreise gekommen. "In den nächsten zwölf Monaten werden wir das nachholen." Es soll "einmal um die Welt gehen und es sollte auf jeden Fall Hawaii dabei sein", so Int-Veen.



Nach drei Jahrzehnten aufzuhören, sei "ein guter Zeitpunkt" gewesen, reflektiert Int-Veen ihren TV-Ausstieg. "Ich entscheide lieber aufzuhören, bevor jemand kommt und sagt: 'Die Olle wollen wir nicht mehr.' Jetzt gehe ich mit einem fröhlichen, warmen Gefühl."



Vera Int-Veen startete ihre TV-Karriere in den Neunzigerjahren. Von 1996 bis 2006 moderierte sie die Sat.1-Talkshow "Vera am Mittag".



Seit 2007 präsentierte sie das RTL-Format "Schwiegertochter gesucht". Die Sendung basiert auf dem Konzept, Männer ihnen unbekannte Frauen einladen zu lassen, mit denen sie dann mehrere Tage zusammen leben. Erstmals nahm 2014 ein schwuler Kandidat bei der Realityshow teil (queer.de berichtete). Auch letztes Jahr gab es einen schwulen Mann, der einen Schwiegersohn für seine Eltern suchte (queer.de berichtete). Am Image der Show kratzte, dass es "Neo Magazin Royale"-Moderator Jan Böhmermann 2016 gelang, einen besonders skurrilen Kandidaten in die RTL-Show einzuschleusen. Dabei dokumentierte der ZDF-Komiker die fragwürdige Drehpraxis des "Schwiegertochter"-Produktionsteams. (spot/cw)