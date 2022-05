"Ich war mal ne Schwuchtel jetzt bin ich ein Kästchen zum Ankreuzen."

Von Stefan Hölscher

Wer einen Bestseller schreibt, noch dazu einen Weltbestseller, muss nachlegen – das verlangen die Leser*innen, das verlangen die Verlage, das verlangt vermutlich auch das Ego des Verfassers.



Mit seinem ersten Roman "Auf Erden sind wir kurz grandios" ist Ocean Vuong nicht nur ein Weltbestseller gelungen, sondern tatsächlich auch ein furioser Roman, dessen Lektüre nachhaltige Spuren hinterlässt. Die Liste der Bücher, von denen ich sagen würde, dass ich sie absolut beeindruckend fand und jederzeit auch noch einmal lesen würde, ist trotz hoher persönlicher Lektürerate, überschaubar. Ocean Vuongs Roman gehört auf jeden Fall dazu.



Nun hat der Autor, drei Jahre nach dem Erscheinen seines Romans auf Deutsch, nachgelegt und ist zu dem Genre zurückgekehrt, mit dem er als Schriftsteller auch gestartet war: Poesie. Nach dem 2016 im amerikanischen Original und 2020 auch auf Deutsch erschienen ersten Gedichtband "Nachthimmel mit Austrittswunden" ist nun "Zeit ist eine Mutter" erschienen. Ebenfalls im Hanser Verlag und ebenfalls übersetzt von Anne-Kristin Mittag, wobei der Band dieses Mal leider nur die deutschen Übersetzungen und nicht die Übersetzung mit jeweiligem Originaltext enthält.

Gewidmet der an Krebs gestorbenen Mutter des Freundes



Der Gedichtband "Zeit ist eine Mutter" ist im April 2022 im Hanser Verlag erschienen

Der Titel des Buches nimmt sogleich autobiografische Anleihen und knüpft auch damit an die früheren Werke von Vuong an. Gewidmet sind die Poeme in "Zeit ist eine Mutter" Peter, dem Lebensgefährten des Autors und seiner an Brustkrebs verstorbenen Mutter, die – obwohl des Lesens nicht mächtig – auch schon die Empfängerin des in Briefform verfassten Romans war.



Wer den Roman gelesen hat, wird in den Gedichten auch dessen zentrale Motive wiederfinden: Fragen nach Herkunft und Identität; Schwulsein; Jungsein; die Gleichzeitigkeit von Sex, Liebe und Aggression, Eingeengt- und Überbordendsein; ein kaputtes Verhältnis zum eigenen Vater; eine kaputte Familie, eine kaputte Gesellschaft und Sucht als allgegenwärtige Flucht aus der Unaushaltbarkeit der Verhältnisse. Selbst einige der in den Gedichten aufblitzenden Figuren und Episoden beziehen sich direkt auf Elemente aus dem Roman.



Der Gedichtband ist also offensichtlich nicht nur dem Mutter- oder Mutter-Todes-Thema gewidmet. Er ist vielmehr eine bunte Mixtur, stilistisch geprägt durch den Kontrast aus offenen, oft geradezu spröde erscheinenden Formen mit stark assoziativen Gedankensplittern und gleichzeitig intensiver Emotionalität und Affektgeladenheit. Dies könnte spannend sein, ist es aber leider nur bedingt.

Eine eher mühsame Lektüre

Ich fand die Lektüre insgesamt eher mühsam als inspirierend – vor allem, weil sie im Verhältnis zum Roman so stark wiederholend ist, ohne aber auch nur ansatzweise dessen Klasse zu erreichen. Der Roman zündet abgesehen von seinem durchweg packenden Inhalt gerade auch durch die Verbindung von unscharf-schillernder und messerscharf-klarer Sprache. Die Texte in "Zeit ist eine Mutter" wirken auf mich demgegenüber zum größeren Teil assoziativ im Sinne von nicht gut auskomponiert: Sie wabern hin und her und sind dabei noch nicht mal sprachlich innovativ, sondern eher ein wenig gewollt.



Es finden sich immer wieder gute Bilder:

"Ich war mal ne Schwuchtel jetzt bin ich ein Kästchen zum Ankreuzen."



"plötzlich – als er gegen mich / knallte, & / wir umarmten uns / zum ersten Mal / seit Jahrzehnten. Es war so vollkommen / & falsch wie Geld / das brennt"



"Du wurdest gezeugt, dann gezwungen / zu überleben – also bist du jemandes Sohn."

Aus den guten Bildern entsteht allerdings wenig: Sie verlieren sich im assoziativen und affektiv aufgeladenen Dickicht. Das Problem liegt dabei weniger im Affekt selbst als darin, dass er wie eine in Repeat-Funktion ablaufende Dauerattitude wirkt. Kämen hier Momente des Spielerischen, (Selbst-)Ironischen, Absurd-Übertriebenen mit in die Textur, könnte eine literarisch vitale Zugkraft entstehen. Die habe ich aber so gut wie nicht in den Texten entdecken können. So bleibt es bei einzelnen schillernden Passagen und einzelnen Gedichten, die man interessant finden kann, wie etwa:

Aasgeier



Dein Körper erwacht

zu einem stillen Rasseln

Strang um Strang

Wie rasch das Tier

sich leert

Wieder sind wir allein

mit versiegten Mündern



Zwei keuchende Forellen

an einem Juniufer

So vereint sehe ich,

wofür ich herkam, hinter



deiner Iris: einen winzigen Spiegel

ich starre

in eine silbrige Silbe

wo ein Fisch mit meinem Gesicht

einmal zuckt

dann nicht mehr muckst



Der Angler

auf einmal ein Junge

der zu viel zu tragen hat

Oder, für diejenigen, die es eher deftig mögen (wobei der Text damit eher eine Ausnahme bildet):

Old Glory



Reiß sie vom Hocker, Digger. Gib

ihm, Junge. Du warst der Knaller

bei der Show. Das war ne Klatsche. Richtig

auf die Fresse. Leichenschändung. Denen haben wir

den Arsch aufgerissen. Mein Sohn ist eine Maschine. Ein Herzensbrecher. Hat sie angebumst, der

Stecher. Blonde Sexbombe. Die haust du

um. Lass uns die Schlampe nageln. Lass uns die Schwuchtel

Schaschlick nehmen. Lass ihm das Hirn rausficken.

Das Mädel ist ne Granate. Es war Vietnam

da unten. Aber ich würds plattmachen. Würd den Laden

auseinandernehmen. Ich lach mich kaputt. Ist doch zum Totlachen.

Du machst mich echt fertig. Ich bin gestorben. Alter,

ohne Scheiß jetzt, wir sind tot.

"Zeit ist eine Mutter": Ja! Auch wenn sie uns hier vielleicht nicht "vom Hocker" reißt, kein "Knaller" ist. Denn "ohne Scheiß jetzt": "tot" sind wir gar nicht – unsere Sinne lieben das Lebendige. Auch in Textgestalt.

Infos zum Buch



Ocean Vuong: Zeit ist eine Mutter. Gedichte. Aus dem Englischen von Anne-Kristin Mittag. 112 Seiten, Hanser Verlag, München 2022. Gebundene Ausgabe: 20 € (ISBN 978-3-446-27299-6)