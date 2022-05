Bisexueller Chappelle-Angreifer fühlte sich durch Queerfeindlichkeit des Komikers "getriggert"

US-Komiker Dave Chappelle wird schon länger wegen seiner abwertenden "Witze" über queere Menschen kritisiert

Anfang des Monats hatte der 23-jährige Isaiah Lee den queerfeindlichen Komiker Dave Chappelle bei einer Aufzeichnung für Netflix auf einer Bühne in Los Angeles attackiert (queer.de berichtete). In einem Interview mit dem Boulevardblatt "New York Post" erklärte der Rapper nun erstmals die Hintergründe seiner Attacke. Demnach hätten ihn unter anderem abwertende Witze über die queere Community und Obdachlosigkeit zu der Attacke veranlasst.

"Ich identifiziere mich als bisexuell", erklärte der Kalifornier aus dem Gefängnis. "Ich wollte ihn wissen lassen, dass er etwas gesagt hat, was andere triggert." Chappelle solle sein Material zunächst an Menschen testen, die von den Themen betroffen sein könnten, forderte er. Lee erklärte außerdem, er sei ein alleinerziehender Vater eines fünfjährigen Sohnes und sei an einem Punkt in seinem Leben auch von Obdachlosigkeit betroffen gewesen. "Das ist ein Kampf und ich wollte Dave Chappelle wissen lassen, dass das kein Witz ist", erklärte Lee. Auslöser sei ein grober Witz über Pädophilie gewesen, erklärte Lee, der als Teenager selbst sexuell misshandelt worden sei.

Abwertende Witze über Homosexuelle und trans Menschen

Chappelle, der zu den beliebtesten Comedians der USA gehört, löste immer wieder Kontroversen mit abwertenden "Witzen" über Homosexuelle und trans Menschen aus. Bereits 2017 veröffentlichte das angesehene Politikmagazin "The New Republic" deshalb einen Artikel mit der Überschrift "Was ist Dave Chappelles Problem mit homosexuellen Menschen?". Vergangenen Herbst kam es zu weiteren Protesten, als Chappelle in einem Netflix-Special insbesondere trans Menschen beschimpfte (queer.de berichtete).



Nach der Kritik erklärte der Komiker, er werde sich der LGBTI-Community nicht beugen, und stilisierte sich zum Opfer von Cancel Culture (queer.de berichtete). Das Narrativ, dass ihm derzeit das Wort verboten werden würde, verbreitete er in vielen öffentlichen Statements in den vergangenen Monaten. Die Attacke Lees, bei der Chappelle nicht verletzt wurde, kommentierte der Komiker auf der Bühne sofort mit einem transphoben "Witz": "Es war ein trans Mann!"



In dem Interview mit der "New York Post" gab Lee zu, dass er beim Angriff eine Pistolen-Attrappe und ein Messer mit einziehbarer Klinge mit sich geführt habe. Er habe diese Waffen aber nicht außen sichtbar getragen, als er auf die Bühne gestürmt sei.



Zwar gilt die Chappelle-Attacke nur als Vergehen, das anders als ein Verbrechen nur eine geringe Strafe mit sich bringt. Lee droht aber eine weitere Bestrafung: Nach der Festnahme meldete sich sein früherer Mitbewohner und behauptete, Lee habe ihn mit einem Messer attackiert. Letzte Woche erhob die Staatsanwaltschaft deswegen Anklage. (dk)