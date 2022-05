Größtes queeres Chorfestival Norddeutschlands in Bremen

Gastgeber des Festivals ist der Bremer Chor "Da Capo al dente" (Bild: Promo)

Heute, 04:56h, noch kein Kommentar

Vom 26. bis zum 29. Mai 2022 ist im Metropol-Theater in Bremen das größte queere Chorfestival Norddeutschlands "Nordakkord" zu Gast. Ausgerichtet wird es in diesem Jahr vom Bremer Chor "Da Capo al dente". Das Festival hat Tradition: Es ist bereits das sechste seit der Gründung des Festivals 2011.



Ab Donnerstag laden im Metropol-Theater und in weiteren Häusern mehrere Konzerte zum Mitmachen ein. 20 Chöre werden erwartet, die am Freitag und am Sonnabend in der Innenstadt mit kleinen Auftritten das Chorerlebnis nach Bremen bringen.



"Ich bin überzeugt davon, dass Nordakkord nicht nur ein kraftvolles Signal für das kulturelle und soziale 'Gemeinschaftserlebnis Chor' sein wird. Es passt zudem auch wunderbar zu den Menschen in unserer Stadt, die für Freiheit und Weltoffenheit stehen, für das Interesse an anderen Kulturen und die Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt", erklärte Bremens Bürgermeister und Kultursenator Andreas Bovenschulte (SPD), der die Schirmherrschaft des Festivals übernommen hat. "Die queeren Chöre von Nordakkord erheben ihre Stimmen für die Sicht- und Hörbarkeit der Regenbogen-Community. Sie setzen damit auch ein Zeichen für Freiheit und Demokratie."



Die Gastgeber*innen von "Da Capo al dente" feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Was 1997 als erster und einziger schwul-lesbischer Singkreis in der Hansestadt begann, ist heute zu einem 30-köpfigen queeren Chor angewachsen. (cw/pm)