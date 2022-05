Kritik an transfeindlicher Tirade im Netflix-Special von Ricky Gervais

In dem Special scherzte Ricky Gervais auch, dass er als weißer, heterosexueller Millionär auch einer Minderheit angehöre

Das am Dienstag veröffentlichte Netflix-Special "SuperNature" von Ricky Gervais wird wegen transphober "Witze" sowie "falscher Informationen" über HIV scharf kritisiert. Queere Aktivist*innen warfen dem Streamingdienst Netflix vor, seine eigenen Regeln gegen Hassrede zu missachten.



In der gut einstündigen Stand-up-Show startete Gervais seine Attacke gegen trans Frauen schon nach wenigen Minuten: "Ach, Frauen", so der 60-jährige Erfinder der Erfolgsserie "The Office" in dem in Los Angeles aufgezeichneten Monolog. "Nicht alle Frauen, ich meine die altmodischen. Die altmodischen Frauen, die mit einer Gebärmutter. Diese verfickten Dinosaurier. Ich liebe neue Frauen. Die sind toll, oder? Diejenigen, die man seit kurzem sieht. Die mit Bärten und Schwänzen. Die sind goldig, ich liebe sie. Und die altmodischen Frauen sagen: 'Ach, die wollen in unsere Toiletten'", so Gervais in hoher Stimme. Daraufhin ahmte er ein Gespräch zwischen zwei Frauen nach: 'Warum sollten die nicht unsere Toiletten benutzen?' 'Die sind für Frauen!' 'Das sind doch Frauen – schaut auf ihre Personalpronomen! Was ist bei ihnen keine Dame?' 'Naja, sein Penis.' 'Ihr Penis, du verfickte Frömmlerin!' 'Was, wenn er mich vergewaltigt?' 'Was, wenn sie dich vergewaltigt, du verfickte Terf!'" Terf ist eine Abkürzung für "trans-exclusionary radical feminist", also für transfeindliche Feminist*innen.



Gervais machte sich daraufhin zum Opfer der "Cancel Culture", während er weiter über die Genitalien von trans Frauen sprach: "Man kann nicht voraussagen, was in der Zukunft nicht mehr akzeptabel sein wird", so der britische Komiker. "Man weiß nicht, wer der dominante Pöbel sein wird." Schließlich könne heutzutage auf Twitter gecancelt werden, wenn man schreibe: "Frauen haben keinen Penis." Ferner erklärte Gervais: "Man wird heute keine zehn Jahre alten Tweets mehr finden, in denen es hieß: 'Frauen haben keinen Penis.' Wisst ihr warum? Weil wir verdammt noch mal nicht dachten, dass wir so was erwähnen mussten."



Das Special enthält auch Äußerungen über HIV. "Das ist nicht mehr das, was es mal war, dieses Aids?", so Gervais. "Auf dem Höhepunkt war es doch supertoll, dieses Aids." Danach spielte er die Rolle eines Schwulen vor, der in den Achtzigerjahren wegen HIV auf Sex verzichtet habe. "Jetzt heißt es nur: 'Gib's mir. Ich nehme dann Pillen für den Rest meines Lebens ein."

"Gefährliche, transfeindliche Tiraden"

Die amerikanische LGBTI-Organisation GLAAD kritisierte die Äußerungen scharf: "Wir haben uns das 'Comedy'-Special von Ricky Gervais auf Netflix angeschaut, damit Sie es nicht tun müssen. Es ist voll von heftigen, gefährlichen, transfeindlichen Tiraden, die als Witze getarnt sind. Er verbreitet auch schwulenfeindliche Rhetorik und falsche Informationen über HIV". Netflix missachte damit eine selbst auferlegte Richtlinie, die besage, dass man in dem Streamingportal nicht zu Hass oder Gewalt aufstacheln dürfe. Komiker wie Gervais und die Plattformen, die ihre Tiraden verbreiteten, würden zur Rechenschaft gezogen werden, so die Organisation.



The LGBTQ community and our allies have made it very clear that so-called comedians who spew hate in place of humor, and the media companies who give them a platform, will be held accountable. Meanwhile, there are PLENTY of funny LGBTQ comedians to support. 4/4

Gervais hatte sich in der Vergangenheit für Homosexuellenrechte ausgesprochen. 2014, als England und Wales die Ehe für Schwule und Lesben öffneten, tweetete er etwa: "Die gleichgeschlechtliche Ehe ist nicht nur ein Sieg für Schwule und Lesben. Das ist ein Sieg für uns alle. ALLES, was Gleichbehandlung fördert, fördert Fortschritt."



Same sex Marriage isn't just a victory for gay people. It's a victory for all of us. ANYTHING that promotes equality, promotes progress.

Gleichzeitig wurden bereits in der Vergangenheit transfeindliche "Witze" des Komikers kritisiert. So machte er 2016 als Moderator der Golden Globes einen Witz über trans Realitystar Caitlyn Jenner, bei der er auch ihren abgelegten Deadname benutzte.



Am Ende seines neuen Stand-up-Specials versuchte er auch noch, seine vorherigen Äußerungen über trans Menschen einzufangen. Er sei nämlich in Wirklichkeit ein Verbündeter der Trans-Community: "Um ganz ehrlich zu sein: Im echten Leben unterstütze ich natürlich Trans-Rechte. Ich unterstütze alle Menschenrechte und Trans-Rechte sind Menschenrechte. Lebt euer bestes Leben. Nutzt eure bevorzugten Personalpronomen. Seid das Geschlecht, als das ihr euch fühlt." Dann schränkte er aber ein: "Aber trefft mich bitte auf halbem Weg, meine Damen: Werdet euren Schwanz los! Das ist alles, was ich zu sagen habe."



In den letzten Monaten hatte auch ein Netflix-Special des US-Komikers Dave Chappelle für Kritik in der queeren Community geführt. Er machte sich darin mehrfach über queere Menschen lustig und erklärte: "Ich bin Team Terf" (queer.de berichtete).



Trans Menschen sind in den USA und in Großbritannien zuletzt immer aggressiverer Rhetorik ausgesetzt. Zuletzt behauptete ein republikanischer Kongressabgeordneter sogar, dass am Dienstag eine trans Frau das Schulmassaker in Texas verübt habe – das war eine Lüge (queer.de berichtete). (dk)