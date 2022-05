Leipzig: Mann aus Homophobie von Security-Mitarbeitern verprügelt?

Robert H. wurde von Security-Mitarbeitern verletzt (Bild: Instagram)

Heute, 14:05h,

Ein 32-jähriger Clubbesucher ist am frühen Sonntagmorgen in Leipzig bei einer Auseinandersetzung mit Security-Mitarbeitern verletzt worden. Der Berliner Robert H. behauptete danach, er sei aus Homophobie vom Personal attackiert worden. Dadurch habe er einen Kieferbruch, einen Nasenbruch und einen fünffachen Jochbeinbruch erlitten. Er veröffentlichte auf Instagram kurz nach dem Vorfall Bilder, die ihn mit geschwollener Nase und blutverschmiertem Gesicht zeigen.



Laut Polizei gehen die Aussagen über die Vorfälle im Club "Spizz" direkt am Leipziger Markt über den Tathergang allerdings auseinander. Laut Berichten wurden die Security-Mitarbeiter von einer externen Firma beschäftigt.



"Ich war eindeutig als schwuler Mann zu erkennen, habe Nagellack und eine Perlenkette getragen und ein Tattoo, auf dem sich zwei Männer küssen", so H. laut der "Leipziger Volkszeitung" (LVZ-Bezahlartikel). Er sei möglicherweise attackiert worden, weil er oberkörperfrei getanzt habe. "In Berlin wirst du dafür gefeiert, hier krieg ich einmal mein komplettes Gesicht gebrochen, alles gebrochen", so H. laut "Tag24".

Opfer erstattete Anzeige

Der Berliner habe bereits Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt gegenwärtig gegen einen 44-jährigen Deutschen, einen 36-jährigen Iraner sowie einen 22-jährigen Afghanen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Es gebe gegensätzliche Beschreibungen des Vorfalls. So gebe es Berichte, wonach sich das Opfer "daneben benommen" haben könnte, heißt es in der LVZ. H. dementierte dies und erklärte auch, er habe keine Drogen eingenommen.



H. rief auch auf Instagram dazu auf, in sozialen Netzwerken keinen Hass auf den Club zu verbreiten. "Dafür kann der Club nichts", schrieb er. Die Einrichtung erklärte unterdessen: "Das SPIZZ steht für Toleranz, Weltoffenheit und Diversität. Am Samstagabend gab es in unserem Club einen Vorfall, bei dem ein Gast verletzt wurde. Es tut uns sehr leid, was ihm widerfahren ist."



Die Polizei Leipzig bittet Zeug*innen, sich beim Revier Leipzig-Zentrum unter der Telefonnummer (0341) 96634224 zu melden. (cw)