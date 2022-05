Lehmann kritisiert Lauterbach: "Das Virus kennt keine sexuelle Orientierung"

Heute, 10:48h,

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hat im Zusammenhang mit der Übertragung von Affenpocken vor einer Vorverurteilung schwuler und bisexueller Männer gewarnt und Kritik an der Kommunikation der zuständigen Behörden geübt.



"Eine erhöhte Sensibilität für die Übertragung von ,Affenpocken' ist wichtig. Dazu gehört auch zielgruppenspezifische Ansprache gegenüber Männern, die Sex mit Männern haben, wie sie etwa Dating-Apps wie Grindr gerade durchführen. Das begrüße ich sehr", erklärte der Grünen-Politiker am Donnerstag in einem Presse-Statement. "Es ist aber ein Trugschluss, dass schwule oder bisexuelle Männer an sich gefährdeter sind. Das Virus kennt keine sexuelle Orientierung."



Erhöhte Wachsamkeit für Symptome müsse für alle Menschen gelten, so Lehmann. "Eine verkürzte Kommunikation hat auch die negative Folge, dass viele Menschen sich nicht angesprochen fühlen. Sie denken, sie könne es nicht treffen. Nach gegenwärtigem Stand können ,Affenpocken' aber über engen körperlichen Hautkontakt und Tröpfcheninfektion übertragen werden."

Lehmann: Fehler aus der Aids-Krise nicht wiederholen

Viele schwule Männer fühlten sich an den Beginn der Aids-Krise erinnert, erklärte der Queer-Beauftragte. "Das hat in der Folge dazu geführt, dass schwule Männer stigmatisiert und andere Gruppen wenig geschützt wurden. Die Prävention lief beim Aufkommen von HIV völlig fehl und hat zig Menschenleben gekostet."



Einige Medien machten diesen Fehler gerade erneut, sagte Lehmann. "Das sorgt für große Unsicherheit in der queeren Community, die wir ernst nehmen müssen, gerade weil es um eine gesellschaftlich noch immer diskriminierte Gruppe geht:" Panikmache und Stigmatisierung müssten unbedingt vermieden werden. Der Queer-Beauftragte kritisierte auch Stellungnahmen der zuständigen Behörden: "Ich bin im Austausch mit dem Bundesgesundheitsminister und dem RKI und habe beide gebeten, ihre Kommunikation entsprechend sensibel zu gestalten."

Kritik auch von Aidshilfe und SPDqueer

Bereits am Mittwoch hatte die Deutsche Aidshilfe die Kommunikation des Bundesgesundheitsministeriums in Verbindung mit dem Affenpocken-Ausbruch kritisiert. Das Ministerium und ihr Chef Karl Lauterbach (SPD) hatten in diesem Zusammenhang von Männern, die Sex mit Männern haben, als "Risikogruppe" gesprochen und vor "anonymen Sex" gewarnt (queer.de berichtete). "Formulierungen wie 'Risikogruppe' wirken stigmatisierend, die vereinfachende Erwähnung anonymer Sexkontakte bedient ein abwertendes Klischee – zumal Affenpocken auch ohne Sex übertragen werden können", erklärte DAH-Pressesprecher Holger Wicht.



Kritik an der Kommunikation des RKI und des Gesundheitsministeriums sowie an der "verkürzten und reißerischen Berichterstattung etlicher Medien" übte auch die SPDqueer. Der Eindruck, dass sich nur Männer infizieren können, die mit anderen Männern Sex haben, sei "aus zweierlei Gründen gefährlich", erklärte der stellvertretende Bundesvorsitzende Alexander Irmisch am Mittwoch in einer Pressemitteilung. "Zum einen fühlen sich heterosexuelle Menschen vor dem Virus sicher, obwohl das Virus nicht nach sexueller Orientierung unterscheidet. Zum anderen besteht die Gefahr der Stigmatisierung einer bestimmten Gruppe: der homo- und bisexuellen Männer."



Am Mittwochabend zeigte sich Gesundheitsminister Lauterbach lernfähig. Es müsse verhindert werden, "dass Menschen stigmatisiert werden, die homosexuell sind und Sex mit Männern haben", sagte SPD-Politiker in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" zum aktuellen Affenpocken-Ausbruch. "Das ist einfach wichtig zu sagen: Es kann jeden treffen." (cw)