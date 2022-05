Bad Neustadt: Tourist attackiert schwules Paar

Heute, 13:51h,

In der Nacht zum Donnerstag kam es in Bad Neustadt an der Saale zu einem homofeindlichen Angriff auf ein schwules Paar. Das meldete die Polizei am Donnerstagmittag. Bad Neustadt ist ein Kurort mit rund 15.000 Einwohner*innen am Rande des Naturparks Bayerische Rhön.



Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Männer auf dem Nachhauseweg, als sie in der Hohnstraße angegriffen wurden. Ein offensichtlich stark homophober Hotelgast aus den Baltischen Staaten hatte sich von den Zärtlichkeiten des Paares gestört gefühlt. Laut Polizeibericht schlug der 33-jährige Tatverdächtige unvermittelt auf die beiden Männer ein und beleidigte diese dabei massiv. Die beiden Geschädigten wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.



"Auch während der Sachverhaltsaufnahme war der Angreifer absolut uneinsichtig und wollte sich im Recht wissen", heißt es im Polizeibericht. Aufgrund der "Alkoholisierung aller Beteiligten" seien weiterführende Ermittlungen sowie die Befragung weiterer Zeug*innen erforderlich. (cw)