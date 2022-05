Kritik an Urteil gegen Anastasia Biefang

Anastasia Biefang bei einer Anhörung im Bundestag (Bild: Parlamentsfernsehen)

Der Bundeswehr-Verweis gegen die hochrangige Bundeswehr-Kommandeurin Anastasia Biefang wegen eines privaten Tinder-Profils führt zu Forderungen nach Änderungen im Soldatengesetz unter Politiker*innen der Ampel-Parteien und dem queeren Bundeswehrverband. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Mittwoch, wonach die Bundeswehr die trans Soldatin maßregeln durfte, weil sie in einem Tinder-Profil privat nach Sex-Dates gesucht hatte (queer.de berichtete).



"Wir leben nicht im Jahr 1955. Privat ist privat und Dienst ist Dienst", erklärte etwa die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Chefin des Verteidigungsausschusses, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sara Nanni, die verteidigungspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, ergänzte: "Klar ist: Dienstvorschriften dürfen nicht so stark in das Privatleben eingreifen, wie das hier der Fall war."

Volker Beck zweifelt an "intellektueller Fähigkeit" des Gerichts

Besonders deutlich wurde der offen schwule frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck: "Ehrlich gesagt habe ich nicht Zweifel an der 'charakterlichen Integrität' dieser Soldat*in, sondern an der intellektuellen Fähigkeit dieser Richter*innen, andere Lebens- & Begehrensformen zu respektieren", erklärte der 61-Jährige auf Twitter. "Im Grundgesetz steht nicht: Nur die Würde des monogamem Spießers ist unantastbar."



Auch QueerBw, die Interessenvertretung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans und intergeschlechtlichen Angehörigen der Bundeswehr, zeigte sich über das Urteil empört: "Wir sind davon überzeugt, dass es verschiedene Lebensentwürfe in unserer Gesellschaft gibt, die individuell zu achten und zu respektieren sind. Bei einem Dating-Profil, welches keinerlei Hinweis auf die Bundeswehr gibt, muss die Privatsphäre von Soldat*innen respektiert werden", erklärte QueerBw-Chef Sven Bäring. "Offene Beziehungen sind in Deutschland legal und unterliegen keinerlei Beschränkungen. Insofern hat der Staat nicht das Recht, Soldat*innen ungerechtfertigt in ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung einzuschränken. Er hat die persönliche Freiheit zu achten." Bäring forderte daher das Bundesverteidigungsministerium und den Deutschen Bundestag auf, "unverzüglich Vorkehrungen zu treffen, dass das Privatleben der Soldat*innen Privatsache bleibt".



Auch in vielen Kommentaren von Mainstream-Medien wurde Unverständnis über das Urteil geäußert, etwa in der konservativen "Welt" ("Deutschlands Freiheit wird auch im Darkroom verteidigt"). Biefang selbst zeigte sich vom Urteil "überrascht und enttäuscht", wie sie dem "Kölner Stadtanzeiger" (Bezahlartikel) sagte. "Meine damalige herausgehobene Stellung als Kommandeurin und mein Bekanntheitsgrad kann doch nicht dazu führen, dass mir verboten wird, etwas völlig Alltägliches zu machen, wie Geschlechtsverkehr zu suchen", erklärte die 47-Jährige.



Aus der Union kommt Unterstützung für die rigide Haltung der Bundeswehr: "Es spricht nichts dagegen, als Soldat auf Dating-Portalen unterwegs zu sein. Aber eine gewisse Zurückhaltung in diesem verantwortungsvollen Beruf ist angemessen", erklärte der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es kommt schon darauf an, wie man sich präsentiert." Der 53-Jährige gilt als Gegner der LGBTI-Gleichbehandlung, der etwa 2017 für die Beibehaltung des Ehe-Verbots für Schwule und Lesben stimmte. (dk)