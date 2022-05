Die Armee der 150 schwulen Liebespaare

Von Michael Louis

"Eine Armee, die nur aus Liebenden bestehen würde, könnte die gesamte Menschheit erobern", sagte einst Platon in seinem "Symposion". Diese Idee entstammt nicht nur den Überlegungen des griechischen Philosophen. Solch eine Armee hat es tatsächlich gegeben: Die "Heilige Schar" von Theben im vierten Jahrhundert vor Christus. Diese 300 Mann starke Einheit begründete die Vorherrschaft der Stadt Theben über ihre Region und ging am Ende in einer dramatischen Schlacht unter.



Alles begann im Jahr 379 v. Chr. Schon lange waren die Spartaner die stärkste Macht auf der Peleponnes und hielten auch die Stadt Theben besetzt. Die thebanischen Soldaten, allesamt keine Berufssoldaten, sondern eher Feierabendkämpfer, schafften es in einem Aufstand mit viel Mühe, die Spartaner zu verjagen. Doch schon bald, so befürchteten es die Thebaner, würden jene zurückkehren und versuchen, Theben erneut einzunehmen.



Die militärischen Anführer der Stadt brauchten dringend eine Idee, um das abzuwenden. General Gorgidas hatte eine Idee: Er wählte ganz bewusst männliche Liebespaare als Kämpfer aus. Gorgidas nahm an, dass diese Soldaten dann umso verbissener kämpfen würden, denn sie würden nicht nur ihr eigenes Leben, sondern ebenso das ihres Lovers verteidigen.

Die Kämpfer der thebanischen "Heiligen Schar" waren im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Die Aufnahme erfolgte aus allen sozialen Schichten nach Fähigkeiten und bisherigen Verdiensten. Sie bekamen nicht nur eine Ausbildung in Angriff und Verteidigung, sondern wurden auch geschult in Philosophie, Poesie und im Tanz. Sie sollten Gegenpole zu den Qualitäten ihrer Hauptfeinde darstellen: den Intellekt der Athener und die Brutalität der Spartaner. Sie legten ihren Eid ab auf Iolaos, einen Geliebten von Herakles, dem Sohn des Göttervaters Zeus. Dass sie sich vor jeder Schlacht im Heiligtum des Iolaos gegenseitig als Liebhaber "heilig" die Treue schworen, begründete den Namen der "Heiligen Schar".



375 v. Chr. erfolgte die erste große Schlacht. Ihr Anführer Pelopidas traf auf die Spartaner, in welcher die 300 Thebaner ihre 600 Gegner schlagen konnten. Politisch hatte dieser Sieg keine großen Folgen, legte aber die Grundlage für den späteren Nimbus der Elitekampftruppe.



Vier Jahre später, im Jahr 371, kam es dann bei dem kleinen Ort Leuktra, südlich von Theben, zur entscheidenden Schlacht gegen die Kämpfer Spartas. Dabei nutzte der Anführer aus Theben, Epaminondas, die Strategie der "schiefen Schlachtordnung". Er positionierte die "Heilige Schar" auf dem linken Flügel der thebanischen Armee. Damit stand sie dem rechten Flügel der Spartaner gegenüber, der als besonders schlagkräftig galt. Infolge dieses Sieges, bei dem selbst der König von Sparta fiel, herrschte Theben mehr als 30 Jahre über die Region. Die "Heilige Schar" war Ausgangspunkt und Garant dieser Machtstellung.

Doch das Kampfesglück währte auch für die Armee der 150 Paare nicht ewig. König Philipp von Makedonien, Vater Alexanders des Großen, traf 338 v. Chr. auf die Thebaner. Trotz allem Kampfeswillen, einem Bündnis mit den Athenern und aller Liebesverzweiflung konnten die 300 Kämpfer der makedonischen Armee nichts entgegensetzen. Jene war technisch beweglicher und führte neuartigere Waffen mit sich.



Die Schlacht bei Chaironeia war das Ende der thebanischen Elitetruppe und bedeutete auch den Untergang der thebanischen politischen Hegemonie. Angeblich überlebten nur 46 Soldaten der "Heiligen Schar" diese Schlacht. König Philipp II. von Makedonien zeigte sich aber dennoch beeindruckt, als er vor den getöteten Kämpfern stand: "Soll sterben, wer sie unrechten Verhaltens bezichtigt!", erklärte der Bezwinger der "Heiligen Schar". Sein Ausspruch wurde in nachfolgenden Zeiten auch so verstanden, als hätte er gegen die Art der Verbindung der Kämpfer zueinander nichts einzuwenden gehabt.



Während der griechische Schriftsteller Plutarch, der selbst in Chaironeia geboren wurde, im ersten Jahrhundert nach Christus von der "Heiligen Schar" berichtete und somit deren Existenz für die Nachwelt sicherte, stieß der Brite George Leadwell Taylor im 19. Jahrhundert am Ort der letzten Schlacht bei Ausgrabungen auf eine Löwenstatue. Er fand den "Chaironeiaischen Löwen", der ursprünglich über dem Grab der Kämpfer thronte. Er steht noch heute als eines der wenigen erhaltenen Monumente aus dieser Zeit an diesem Ort. Spätere Grabungen förderten an dieser Stelle 154 Skelette zutage. Manche der Kämpfer fand man dort in sich umarmender Position.

