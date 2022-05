"Biphobie erleben wir vor allem in der queeren Community"

Von Micha Schulze

Heute, 09:00h, noch kein Kommentar



Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 35. Folge (62 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

| | Die 35. Folge (62 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

Die gesellschaftliche Diskussion über Bisexualität hinkt der Debatte über Homosexualität mindestens 30 Jahre hinterher, sagt Julia Shaw im neuen QUEERKRAM-Podcast von Johannes Kram. Für ihre These hat die in London lebende Psychologin und Autorin einen sehr überzeugenden Beweis: Ihr neues Werk "Bi – Vielfältige Liebe entdecken" (Amazon-Affiliate-Link ), erschienen vor knapp zwei Wochen bei Hanser, ist das allererste populäre Sachbuch zum Thema überhaupt. Tatsächlich hat sich nie zuvor ein Verlag aus wissenschaftlicher Perspektive mit Bisexualität beschäftigt. Zum Vergleich: Der Klassiker "Der gewöhnliche Homosexuelle" von Martin Dannecker und Reimut Reiche erschien bereits 1974.



Shaws bahnbrechendes Buch, das bereits in mehrere Sprachen übersetzt wurde bzw. wird, steht denn auch im Mittelpunkt des Podcasts. Die Autorin, 1987 in Köln geboren und in Kanada aufgewachsen, ist selbst bisexuell. Sie habe "Bi" geschrieben, weil ihr im eigenen Leben ein solcher "Atlas der Bi-Welt" gefehlt habe, sagt sie im Gespräch mit Johannes Kram. Und weil es höchste Zeit gewesen sei, die zahlenmäßig "größte sexuelle Minderheit" in Geschichte, Kultur und Wissenschaft endlich sichtbarer zu machen.

Warum sind viele Bisexuelle nicht out?



Julia Shaws Buch "Bi" ist Mitte Mai 2022 im Hanser Verlag erschienen

Tatsächlich gibt es deutlich mehr Menschen, die sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen, als "hundertprozentige" Lesben und Schwule – doch die meisten Bisexuellen sind nicht out. Nicht in der Beziehung, nicht im Freundeskreis und schon gar nicht am Arbeitsplatz. Bisexuelle versteckten ihre sexuelle Orientierung doppelt so häufig wie Homosexuelle, zitiert Julia Shaw aus Studien. Und versucht Antworten zu geben, warum dies so ist.



Die Psychologin beklagt eine Doppeldiskriminierung und sieht das größte Problem in der gesellschaftlichen Biphobie. Ganz bewusst spricht sie von einer Phobie und nicht von Feindlichkeit. "Die Menschen haben Angst vor der Fluidität", erklärt Shaw. "Wir schließen uns sehr ein in diese monosexuellen Identitäten." Als bisexuelle Frau habe sie sich oft gefragt, wo sie überhaupt hingehöre.



Als "Touristin" in der Lesbenbar



Leider ist auch die queere Community nicht unbedingt ein Safe Space für Bis. Trotz aller Floskeln, die wir zum CSD oder zum IDAHOBIT hören, fallen sie und ihre Anliegen oft unter den Tisch. Julia Shaw legt sogar noch einen drauf: "Biphobie erleben wir vor allem in der queeren Community", beklagt sie Podcast. Während Heteros bisexuellen Menschen oft mit einer "Hypersexualisierung" begegneten ("Du willst es mit jedem, du kannst ja nicht treu sein"), reagierten Lesben und Schwule häufiger mit offener Ablehnung. Bisexuelle würden als Eindringlinge betrachtet oder belächelt als Personen in einer "Phase" auf dem Weg zum "richtigen" Coming-out. Sie selbst fühle sich in Lesbenbars als "Touristin".



Johannes Kram und Julia Shaw vor dem Tonstudio

In dem sehr lebendigen wie spannenden Podcast erklärt die Autorin außerdem, warum der Begriff "bisexuell" nichts mir Binarität zu tun hat und Liebe zu nichtbinären Personen keineswegs ausschließt, warum das Wort selbst in einer queeren Serie wie "Orange Is the New Black" als "dreckig" gilt und warum Katy Perrys Song "I Kissed a Girl" alles andere als emanzipatorisch ist. Shaw berichtet von ihren Bemühungen, auch im Privaten als bisexueller Mensch sichtbar zu sein und ihren persönlichen, "nicht-heteronormativen" Bi-Look zu kreieren.



Trotz der teils scharfen Kritik ist "Bi" keine Abrechnung mit der queeren Community, sondern eine freundliche Einladung zum Dialog. Mit viel Feuer appelliert Julia Shaw an ihre Leser*innen, über ihren Umgang mit bisexuellen Menschen, über Vorurteile, Ängste sowie auch über die eigene sexuelle Identität nachzudenken. Im Gespräch mit Johannes Kram sagt sie: "Ich hoffe, dieses Buch trägt dazu bei, dass sich Menschen wirklich neue, frische Fragen stellen, auch wenn ihre Identität am Ende dieselbe bleibt."





Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 35. Folge (62 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

| | Die 35. Folge (62 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

Zu Gast bei QUEERKRAM

Folge 1 mit Falk Richter und Jonas Dassler:

Warum sich Schauspieler outen sollten

Folge 2 mit Anastasia Biefang:

Warum das Transsexuellengesetz auf den "Müllhaufen der Geschichte" gehört

Folge 3 mit Ralf König:

Warum Ralf König genug vom "Gezicke in sozialen Medien" hat

Folge 4 mit Stephanie Kuhnen und Juliane Löffler:

Wie viel kreatives Potenzial steckt in der Corona-Krise?

Folge 4 mit Georg Uecker:

Warum gibt es so viel Häme auch in der Community?

Folge 6 mit Ines Pohl:

Outest du dich im Interview mit Homohassern, Ines Pohl?

Folge 7 mit Patrick Lindner:

Warum Patrick Lindner auf dem CSD singen muss!

Folge 8 mit Pierre Sanoussi-Bliss:

"Dass mein Leben auch zählt, müssen mir Weiße nicht sagen"

Folge 9 mit Annie Heger:

"Ich werde als Christin von der LGBT-Community mehr angefeindet als andersrum"

Folge 10 mit Aminata Touré und Tessa Ganserer:

"Zwischen Queerfeindlichkeit und Rassismus gibt es Parallelen"

Folge 11 mit Riccardo Simonetti:

Warum wir auf unser "Anderssein" stolz sein können!

Folge 12 mit Sookee:

"Eine rassistisch agierende Community kann sich erneuern"

Folge 13 mit Linus Giese:

"Trans Menschen müssen nicht ihre Existenz erklären"

Folge 14 mit Kevin Kühnert:

Warum schweigt die Politik zum Mord in Dresden, Kevin Kühnert?

Folge 15 mit Manuela Kay:

"Die Berliner Szene kann die Pest sein"

Folge 16 mit Kristina Marlen:

"So offen hat sich die Fratze der heteronormativen Ordnung selten gezeigt"

Folge 17 mit Klaus Lederer:

Klaus Lederer: Wie er Wowereit mit "sanftem Druck" zur Gleichstellung drängte

Folge 18 mit Karin Hanczewski und Godehard Giese:

3 Wochen #ActOut: Karin Hanczewski und Godehard Giese ziehen Bilanz

Folge 19 mit Julian F. M. Stoeckel:

"Wir durften bei RTL so sein, wie wir sind"

Folge 20 mit Jens Brandenburg:

"Auch die Grünen könnten noch LGBT-freundlicher werden"

Folge 21 mit Sigrid Grajek:

"Die Revolutionäre von gestern sind die Konservativen von heute"

Folge 22 mit Benjamin Gutsche und Nataly Kudiabor:

"All you need": Warum spielen vier Heteros die Hauptrollen?

Folge 23 mit Seyran Ateş:

Wie gelingt die sexuelle Revolution des Islam, Seyran Ateş?

Folge 24 mit Jochen Schropp:

"Ich bin ein Mensch mit Haltung und will gewisse Sachen im Fernsehen nicht sehen"

Folge 25 mit Kerstin Polte:

"Scheiß auf diese ganzen binären Quatschsysteme"

Folge 26 mit Daniel Schreiber:

Wieviel "queere Scham" steckt in uns, Daniel Schreiber?

Folge 27 mit Micha Schulze:

"Wir haben auch Texte geschrieben, die heute unglaublich peinlich sind"

Folge 28 mit Julia von Heinz und Sabine Steyer-Violet:

Lesbische Weihnachten im Ersten

Folge 29 mit Bettina Böttinger:

Wie laut sollten wir streiten, Bettina Böttinger?

Folge 30 mit Jurassica Parka:

Wie bleibt die Drag-Kultur subversiv, Jurassica Parka?

Folge 31 mit Sven Lehmann und Arndt Klocke:

"Wir haben auch ein Privatleben, und das ist gut so"

Folge 32 mit Inga Pylypchuk und Wanja Kilber:

Träumen von Rote-Beete-Partys nach Putins Tod

Folge 33 mit Kerstin Ott:

Warum hältst du die erste lesbische Liebesnacht im deutschen Schlager für keine Sensation, Kerstin Ott?

Folge 34 mit Benedikt Wolf und Harm-Peter Dietrich:

Wie der erste schwule Roman der Bundesrepublik durch Zufall entdeckt wurde

Infos zum Buch



Julia Shaw: Bi. Vielfältige Liebe entdecken. 304 Seiten. Hanser Verlag. München 2022. Gebundene Ausgabe: 25 € (ISBN 978-3-446-27293-4). E-Book: 8,99 €