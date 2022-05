Trans US-Schauspielerin wirft Düsseldorfer Nachtclub Transphobie vor

Heute, 11:19h,

Die 23-jährige US-Schauspielerin und Queer-Aktivistin Hunter Schafer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihre Enttäuschung über einen Düsseldorfer Nachtclub zum Ausdruck gebracht, der sich transphob verhalten haben soll. "Dieser Club, Silq, ist kein sicherer Ort für trans Menschen", so Schafer auf Englisch in einem Instagram-Live-Video, das sie vor dem Club aufnahm und an ihre Instagram-Follower*innen sendete. "Dieser Türsteher sagte, meine Freundin darf nicht reinkommen, weil sie trans ist."



Dabei zeigte Schafer ihren sieben Millionen Abonnent*innen den Türsteher im Hintergrund ohne Verpixelung. "Du bist live mit sieben Millionen Leuten", rief ihm Schafer zu. Zu diesem Zeitpunkt schauten rund 30.000 Menschen live zu, insgesamt hat Schafer aber mehr als sieben Millionen Fans allein auf Instagram.



Am Sonntag entschuldigte sich der Club bei der Schauspielerin und ihrer Begleitung "für das Missverständnis an unserer Tür". Weiter hieß es: "So etwas hat bei uns nichts zu suchen und darf einfach nicht passieren. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von jeglicher Form von Diskriminierung. Nach einem Gespräch mit dem entsprechenden Security-Mitarbeiter wurde dieser noch heute beurlaubt. Wir, das Silq sind und bleiben weiterhin ein LGBT-freundlicher Club und freuen uns auf viele weitere tolle Nächte mit Euch."



Online setzte bereits ein Shitstorm gegen den Club ein. So verfassten zuletzt Menschen, von denen die meisten laut ihrem Profil in den USA leben, negative Ein-Stern-Bewertungen über den Nachtclub in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt.

Schafer arbeitete als Model für international bekannte Labels wie Prada, Dior, Gucci und Calvin Klein. Sie ist offen trans und besonders wegen ihrer Rolle in der Jugendserie "Euphoria" bekannt. In der kontroversen Serie, die in Deutschland auf Sky Atlantic gezeigt wird, spielt sie die trans Highschool-Schülerin Jules.

Bereits als Schülerin hatte sich Schafer für LGBTI-Rechte engagiert. Die damals in North Carolina lebende Teenagerin kämpfte insbesondere gegen diskriminierende Regeln wie Einschränkungen für queere Jugendliche bei der Toilettennutzung in ihrer Schule. (dk)