Queere Produktionen gehen bei Grimme-Preis leer aus

Die Preisträger*innen des 58. Grimme-Preises sind am Dienstag in Essen bekannt gegeben worden. Mehrere Produktionen mit queeren Inhalten, die im Februar für den Preis nominiert worden waren, gingen bei der Verleihung leer aus.



Dazu zählt etwa die lesbische RTL+-Datingshow "Princess Charming", die sich in der Kategorie "Unterhaltung" Chancen auf eine Auszeichnung ausgerechnet hatte. In dieser Kategorie erhielten allerdings nur "Chez Krömer" (rbb), "Freitagnacht Jews" (WDR) und Wer steihlt mir die Show? (ProSieben) Preise. Auch das wie "Princess Charming" nominierte Musical "ZDF Magazin Royale – Der Eierwurf von Halle" von Jan Böhmermann, in dem die deutsche Wiedervereinigung als schwule Liebesgeschichte erzählt wird, konnte keinen Preis gewinnen.



2020 hatte die erste Staffel von "Prince Charming" den Grimme-Preis geholt (queer.de berichtete). Der Ableger "Princess Charming", die erste lesbische Datingshow im deutschen Fernsehen, gewann letztes Jahr immerhin den Deutschen Fernsehpreis (queer.de berichtete).



Im Bereich Fiktion gingen die nominierten Serien "All you need" (ARD) und "Wir" (ZDF) leer aus. Ausgezeichnet wurden hier fünf Produktionen: "Die Ibiza-Affäre" (Sky), "Geliefert" (BR/Arte), "Polizeiruf 110 – Sabine"(NDR), "Sörensen hat Angst" (NDR) und "Tina mobil" (rbb).

Ebenfalls ohne Preis blieben folgende Nominierungen: der ZDF-Dokumentarfilm "Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR" in der Kategorie "Wettbewerb Information & Kultur" sowie die TNT-Serie "Para – Wir sind King" und der ZDF-Film "Kokon" in der Jugend-Kategorie. Insgesamt wurden 16 Produktionen nach 74 Nominierungen ausgezeichnet.

Der undotierte Grimme-Preis wird bereits seit 1964 vergeben und gilt als Qualitätssiegel. Ausgezeichnet werden Produktionen und TV-Leistungen, die "die spezifischen Möglichkeiten des Mediums Fernsehen auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein können". (dk)