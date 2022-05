Aufnahme queerer Geflüchteter: "Taube Ohren" bei Baerbock und Faeser

Heute, 14:02h,

41 Organisationen haben Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erneut aufgefordert, bei einem humanitären Aufnahmeprogramm für Afghanistan auch queere Menschen zu berücksichtigen. Bislang habe die Bundesregierung trotz mehrmaliger Erinnerung noch keine ausdrückliche Zusage gemacht.



"Dem Auswärtigen Amt liegen seit Monaten Fälle mit Namen gefährdeter afghanischer LSBTI vor, die verzweifelt auf Rettung warten. Doch bei Bundesaußenministerin Baerbock und Bundesinnenministerin Faeser stoßen wir bisher auf taube Ohren mit unserer Forderung, auch gefährdete LSBTI bei dem im Koalitionsvertrag vereinbarten humanitären Aufnahmeprogramm explizit zu berücksichtigen", erklärte Patrick Dörr, Bundesvorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD). Queeren Menschen drohten in Afghanistan nach der Machtübernahme durch die Taliban Folter, Morde, außergerichtliche Hinrichtungen und die Todesstrafe. Die Flucht in die benachbarten Länder wie Iran und Pakistan bedeute keine Sicherheit, da auch dort queere Menschen verfolgt werden.

Seit März "keine einzige" queere Person gerettet

Die Bundesregierung habe seit März etwa 800 besonders gefährdeten Personen aus Afghanistan eine Aufnahmezusage erteilt, erklärte Dörr weiter. "Nach unseren Informationen ist darunter keine einzige Person, die der Bundesregierung wegen ihrer Gefährdung als LSBTI gemeldet wurde." Weiter beklagte der Aktivist: "LSBTI werden auch bei der Familienzusammenführung zumindest im klassischen Asylsystem faktisch ausgeschlossen. Nur die als Eheleute und leibliche Kinder definierte 'Kernfamilie' wird berücksichtigt." Dörr forderte: "Gleichgeschlechtliche Paare, die im Herkunftsland verfolgt wurden, müssen vom Auswärtigen Amt bei der Familienzusammenführung mit Ehepaaren gleichgestellt werden!"



Die Bürgerrechtsorganisation HRW und OutRight veröffentlichten bereits im Januar einen Bericht, wonach queere Menschen in Afghanistan einer zunehmend "hoffnungslosen Lage" gegenüber stünden. Sie würden sowohl von Familienmitgliedern als auch von den Taliban verfolgt und müssten um ihr Leben fürchten (queer.de berichtete). (dk)

Das Schreiben an Bundesministerin Baerbock und Bundesinnenministerin Faeser unterstützen



6Rang (Iranian Lesbian and Transgender Network)

ACAT Deutschland (Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter e.V.)

Aktionsbündnis gegen Homophobie e.V.

All Out

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Berliner Aids-Hilfe e. V.

Buddhismus unter dem Regenbogen (Deutsche Buddhistische Union)

CSD Bremen

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

Deutsche Sektion der Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)

Gesellschaft für bedrohte Völker e. V.

HÁWAR.help

ILGA-Asia

ILGA-Europe

Jugendnetzwerk Lambda e.V.

Kabul Luftbrücke

Katholisches LSBT+ Komitee

LesbenRing e.V.

Luftbrücke Afghanistan

medica mondiale e. V.

Mission Lifeline e.V.

Munich Kyiv Queer

Nürnberger Menschenrechtszentrum e.V.

Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) e.V.

Outright International

Pro Asyl

PROUT AT WORK

Quarteera e. V.

Queer Amnesty Berlin

Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e.V. (Bremen)

Rosa Strippe e.V.

Schwulenberatung Berlin

Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V. (Solidarus)

Terre des Femmes Menschenrechte für die Frau e.V.

The LGBT life e.V.

urgewald e.V.

Verband afghanischer Organisationen in Deutschland e.V. (VAFO)

vielbunt e.V. (Darmstadt)

WostoQ-Regenbogen e.V.

Völklinger Kreis e.V.