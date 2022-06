Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in

Heute, 03:27h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum 01.08.2022 eine*n



Sozialarbeiter*in

Teilzeit (30 Std/W.)



für die Psychosoziale Beratung mit LSBTI* Geflüchteten.



Aufgaben:

• psychosoziale Beratung von erwachsenen LSBTI* Geflüchteten zur Information über und Erhebung von individuellen Bedarfen zu Themen wie sexueller und geschlechtlicher Identität, Gesundheit, medizinscher Versorgung, psychischer Beeinträchtigung und psychosozialer Versorgung

• Anleitung des offenen Treffs "Café kuchus" jeden Dienstag/Freitag von 14-18 Uhr

• Clearing der Bedarfe

• Unterstützung zur Inanspruchnahme von Leistungen und Unterstützung bei Antragsstellungen

• Vermittlung und Kooperation mit Angeboten der Schwulenberatung Berlin und mit anderen Organisationen im LSBTI- und Fluchtbereich

• Verfassen von Empfehlungen und Stellungnahmen

• Teilnahme an Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen



Voraussetzungen:

• Bachelor soziale Arbeit oder vergleichbare Qualifikation auch aufgrund von Erfahrungen

• Sicherer Umgang mit MS Office

• Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher)

• Englische Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

• Arabische Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

• hohe Sozialkompetenz

• ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

• teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

• Relevante Berufs-/Praxiserfahrung im sozialen/ sozialpädagogischen Bereich

• Einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

• Erfahrungen in Konfliktmanagement

• Spezifische und fundierte LSBTI*-Lebensweltkenntnisse

• Eigene Migrations- oder Fluchterfahrung

• Interkulturelle/Diversity Kompetenz

• Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen



Bewerbungen

bis einschließlich 26. Juni 2022 mit dem Kennwort 2022-A3-10

- per Email an oder

- per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel/Hans Kalben wenden: