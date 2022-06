Orban will queerfeindlichen Kriegstreiber-Patriarchen nicht sanktionieren

Kyrill und Orban verbindet unter anderem der Kampf gegen queere Menschen

Heute, 10:11h,

Zu Update springen: EU verzichtet auf Sanktionierung Kyrills (17h)



Ungarn verlangt weitere Änderungen an dem neuen EU-Sanktionspaket gegen Russland und blockiert damit erneut dessen Inkrafttreten. Konkret fordert das Land, auf die geplanten Strafmaßnahmen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill zu verzichten, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend bestätigten.



Plan der EU war eigentlich, das Beschlussverfahren für das sechste Sanktionspaket an diesem Mittwoch endlich auf den Weg zu bringen. Zuvor war in der Nacht zum Dienstag nach wochenlangem Streit bei einem Gipfeltreffen eine Einigung im Streit über das ebenfalls geplante Öl-Embargo erzielt worden. Ungarn setzte dabei durch, das Öllieferungen per Pipeline zunächst von dem Einfuhrstopp ausgenommen werden.



Patriarch Kyrill soll nach dem Willen der anderen EU-Staaten wegen seiner Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf die Sanktionsliste der EU kommen. Konkret würden Sanktionen gegen Kyrill bedeuten, dass der Geistliche nicht mehr in die EU einreisen darf. Zudem müssten möglicherweise von ihm in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden. Orban hatte bereits Anfang Mai in einem Rundfunk-Interview seine Ablehnung zum Ausdruck gebracht. "Ungarn wird seine Zustimmung nicht dazu geben, dass man mit Kirchenführern auf eine solche Weise umgeht", sagte er damals. "Aus prinzipiellen Gründen ist das eine noch wichtigere Angelegenheit als das Öl-Embargo."

Kyrill pflegt engen Kontakt zu Präsident Wladimir Putin und zeigte sich bislang sehr kremltreu. Der 75-Jährige stellte sich in seinen Predigten immer wieder hinter den Kriegskurs und behauptete zuletzt sogar, dass Russland noch nie ein anderes Land angegriffen habe. Anfang März rechtfertigte der wegen seiner homophoben Ausbrüche bekannte Christenführer das massenhafte Töten damit, dass der Westen angeblich seinem Land CSD-Paraden aufgezwungen habe und dagegen Widerstand geleistet werden müsse (queer.de berichtete).



Bereits seit 2009 ist Kyrill Patriarch von Moskau und damit Anführer der russisch-orthodoxen Kirche. Der frühere KGB-Agent mit einem Milliardenvermögen hatte bereits die russische Intervention in Syrien begeistert begrüßt. Immer wieder machte er gegen queere Menschen Stimmung. 2013 erklärte er etwa, die Ehe für alle führe zum Weltuntergang (queer.de berichtete). Später verglich er sogar die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht mit Nazi-Gesetzen (queer.de berichtete). 2016 sagte er, dass CSDs schuld am Terrorismus seien (queer.de berichtete).



2016 bedauerten der Patriarch und Papst Franziskus in einer gemeinsamen Erklärung, dass Schwule und Lesben in manchen Teilen der Welt heiraten dürfen (queer.de berichtete). Inzwischen geht der Vatikan auf Abstand: Der Papst sagte zuletzt ein geplantes Treffen mit Kyrill ab. In der Ukraine bekennen sich rund 60 Prozent der Bevölkerung zum orthodoxen Christentum, aufgeteilt in zwei Kirchen: Die Ende 2018 gegründete eigenständige orthodoxe Kirche der Ukraine und die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die seit 1686 dem Moskauer Patriarchat unterstand – und sich vor wenigen Tagen davon abspaltete.

Der für die "verfolgten Christen in der Welt" zuständige ungarische Staatssekretär Tristan Azbej hatte dennoch vor wenigen Tagen die Ablehnung von Kyrill-Sanktionen so begründet: "Die russisch-orthodoxe Kirche hat weltweit 160 Millionen Gläubige und 40.000 Priester. Die 'völlig irre' Vorstellung der EU-Kommission würde es dem orthodoxen Kirchenoberhaupt sogar verbieten, das Territorium der EU zu betreten, das heißt, die dort lebenden Gläubigen von ihrem religiösen Führer isolieren. Diese Idee ist schädlich, sie führt nicht zur Versöhnung." (cw/dpa)



Update 17h: EU verzichtet auf Sanktionierung Kyrills



Die EU verzichtet wegen des Widerstands Ungarns vorerst auf Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill. Das sechste EU-Sanktionspaket, in dem auch ein weitgehendes Öl-Embargo enthalten ist, wurde am Donnerstag von Vertretern der 27 EU-Staaten ohne die eigentlich geplante Strafmaßnahme gegen Kyrill gebilligt. Weil eine einstimmige Entscheidung notwendig war, konnten sich die anderen 26 Länder nicht gegen Ungarn durchsetzen.



Kritiker*innen sehen Orbans Einsatz für den Moskauer Patriarchen vor allem durch ideologische Gemeinsamkeiten begründet. "Fast alles, was Orban auf dem Gebiet der Machtausübung in Ungarn getan hat, trägt den Stempel 'Made in Russia'", meinte der Budapester Historiker Krisztian Ungvary. Wie Putin habe Orban die Universitätsautonomie abgeschafft, einen Feldzug gegen die Rechte von queeren Menschen gestartet, unabhängige Medien beseitigt und kritische Zivilorganisationen unter Druck gesetzt. In Brüssel wird zudem darauf verwiesen, dass es in Ungarn nur wenige Tausend orthodoxe Gläubige gibt. Und auch nur ein Teil von ihnen gehört jener orthodoxen Gemeinschaft an, die sich zum Patriarchat von Moskau bekennt. (dpa)