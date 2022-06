San Francisco beendet trans Obdachlosigkeit bis 2027

Heute, 12:37h, noch kein Kommentar

Die Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed, hat angekündigt, die Wohnungslosigkeit transgeschlechtlicher Bürger*innen bis 2027 zu beenden. Diesen Plan gab sie im Zuge der Bekanntmachung ihrer Haushaltsplanungen bekannt.



Um das ambitionierte Ziel zu erreichen, sollen in den kommenden zwei Jahren 6,5 Millionen Dollar an Finanzmitteln in die Hand genommen werden.

Zusammenarbeit mit Initiativen

Öffentliche Stellen wie die Abteilungen für Wohnen, Wohnungslosigkeit oder öffentliche Gesundheit sollen dazu mit Initiativen der Community zusammenarbeiten. Mindestens 150 Förderungen zur langfristigen Unterbringungen sowohl von trans als auch anderen queeren Obdachlosen sind dabei vorgesehen.



Hinzu kommen Förderpools für kurzfristigere Unterstützung, die Finanzierung von Stellen bei Communityprojekten, die zum Thema arbeiten, sowie solche, die mit verhaltenstherapeutischen Mitteln die Resilienz der Klient*innen gegenüber drohender Wohnungslosigkeit stärken.



2019 hatte ebenfalls unter der Bürgermeisterin Breed das landesweit erste, transspezifische Wohnungsprogramm mit seiner Arbeit begonnen. Im Jahr 2020 hatte eine Unterkunft für 12 Erwachsene über 25 Jahren eröffnet, die ein Jahr kostenfrei hier leben dürfen. Die Bewohner*innen werden auch dabei unterstützt, einen Job zu finden, sich für eine Schule einzuschreiben oder Geld zu sparen, um eine eigene Wohnung zu beziehen. Die Stadt geht davon aus, dass es etwa 400 transgeschlechtliche Wohnungslose in San Francisco gibt.

Wohnungslosigkeit 18 Mal so häufig

Transgeschlechtliche, nichtbinäre und geschlechtlich nichtkonforme Bürger*innen San Franciscos seien 18 Mal so häufig von Wohnungslosigkeit betroffen als der Bevölkerungsdurchschnitt, sagte Breed zur Begründung des hohen Etats. Die Rate steige zudem noch bei denjenigen, die weiteren Minderheitengruppen angehörten. Mit einem der größten transgeschlechtlichen Bevölkerungsanteile im ganzen Land müsse man nicht nur sicherstellen, dass "alle San Franciscians" Zugang zum Wohnungsmarkt und zu essentiellen Ressourcen durch kontinuierliche Investitionen auf diesem Feld hätten. Man zeige auch, dass die Stadt weiterhin führend bei Unterstützung und Schutz transgeschlechtlicher Communities bleibe.



San Francisco ist damit die erste Kommune, die einen solchen Plan für das Ende von Wohnungslosigkeit der trans Bevölkerung verfolgt. Anfang des Jahres hatte eine Aktivistin in New York vor Gericht immerhin erstritten, dass die Stadt separate Unterkünfte für obdachlose transgeschlechtliche New-Yorker*innen zur Verfügung stellen muss, in denen diese vor Übergriffen sicher sind (queer.de berichtete). (jk)