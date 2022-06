Vor Dragqueen-Lesung: Rechtsextreme errichten Mauer vor Bücherei-Eingang in Wien

Screenshot Telegram

Heute, 08:51h,

Rechtsextreme haben in der Nacht zum Freitag den Eingang einer Bücherei in Wien mit einer Mauer unzugänglich gemacht, auf dem die Flagge Österreichs und der Spruch "#NOPRIDEMONTH" angebracht wurde. In der städtischen Bücherei Mariahilf soll am Freitag eine Kinderbuch-Lesung mit der Drag-Queen Candy Licious stattfinden. Gegen die Veranstaltung mobilisierte die rechte Szene schon seit Tagen und rief für Freitagnachmittag auch zu einem Protest vor Ort auf.



Über die "Blockade der 'Drag Queen Story'" berichtet die Extremisten-Seite "Patrioten in Bewegung", "eine handvoll Aktivisten" habe den Eingang zur Bücherei mit "einer mehr als 2 Meter hohen Mauer" blockiert. Dazu wurden Fotos und der Text eines Flugblattes veröffentlicht.



Heute wurde der Eingang der Bücherei zugemauert, in der Heute Candy Licious eine Kinderbuchlesung abhalten wird. Die Mauer wird gerade entsorgt Polizei & VS wussten seit Wochen bescheid, dass Rechtsextreme dagegen hetzen & mobilisieren. #pride #viennapride pic.twitter.com/dsHUtxCnoQ Markus Sulzbacher (@msulzbacher) June 3, 2022 Twitter / msulzbacher

Laut Tweets des "Standard"-Journalisten Markus Sulzbacher wurde die Mauer am späteren Morgen zügig durch eine Abbruchfirma entfernt – diese freue sich, "weil solche Platten gerade schwer zu bekommen sind". Zuvor sei die Spurensicherung vor Ort gewesen. Hinter der Aktion stecke die "Identitäre Bewegung".

"Eure Zeit ist bald vorbei"

"Niemals werden wir akzeptieren, dass in diesem Land Kinder mit sexueller Propaganda indoktriniert werden", heißt es in vor Ort hinterlassenen und online veröffentlichten Flugblatt. "Wir wehren uns gegen die staatsfinanzierte Globohomo-Ideologie und bekämpfen sie, überall wo sie sich zeigt. Die Mehrheit des Volks ist dagegen. Sie will keine Frühsexualisierung ihrer Kinder & lehnt diese Propaganda ab. Angeblich wollen sie Gleichberechtigung und Toleranz. In Wahrheit wollen sie unsere Kinder..."



Neben Volksverhetzung ist das Flugblatt auch eine Bedrohung: "Was morgen hier stattfinden soll, ist eine Schande für das ganze Land. Diese Mauer ist ein Symbol für unseren Widerstand. Sie ist die rote Linie, die wir verteidigen: Heimat, Freiheit, Familie und die natürliche sexuelle Identität. Dekadenz hat keine Zukunft. Eure Zeit ist bald vorbei. Kein Meter für Globohomo".



Mehr zu den Hintergründen der verschiedenen rechten Akteure und der Hetze der letzten Tage im Vorbericht. Der Vienna Pride hatte am Donnerstag bekräftigt, dass die "wunderbare" Lesung stattfinden werde und Behörden für die Sicherheit sorgen werden – "und dass den Kindern die Freude nicht zerstört wird". Die Lesung aus "Julian ist eine Meerjungfrau" und anderen Büchern "soll den Regenbogenfamilien und auch allen anderen Familien Spaß machen".



"Wenn eine kleine Gruppe ihr ewiggestriges Weltbild mit Störaktionen durchsetzen will, dann muss sie die volle Härte des Rechtsstaates erfahren", kommentierte Mario Lindner, SPÖ-Abgeordneter im Nationalrat und Gleichbehandlungssprecher seiner Partei. "Eine Störaktion vor einer Veranstaltung mit Kindern ist kein Kavaliersdelikt und darf auch nicht so behandelt werden."



Der FPÖ-Bezirksvorsitzende Leo Kohlbauer forderte hingegen am späteren Freitagmorgen eine Absage der Lesung von "sexuellen Coming-Out Geschichten". Ganz im Duktus der Rechtsextremen meinte er: "Diese Form der Sexualisierungspropaganda für kleine Kinder ist klar abzulehnen. Es ist nicht zu akzeptieren, dass Kinder mit öffentlich finanzierter Globohomo-Ideologie indoktriniert werden." Die "frühzeitige Erziehung von Kindern in bestimmte sexuelle Richtungen" sei "das Gegenteil von Freiheit", niemand solle "zu einer sexuellen Orientierung gedrängt und erzogen werden". (nb)



