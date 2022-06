Berlin: Auf Sportplatz homofeindlich beleidigt und mit dem Tod bedroht

Symbolbild. Die Berliner Polizei macht Hassattacken auf queere Menschen gezielt publik (Bild: TechLine / pixabay

Offenbar aus Schwulenfeindlichkeit beleidigte und bedrohte am Donnerstagnachmittag ein Mann auf einem Sportplatz in Prenzlauer Berg einen anderen Mann. Das berichtet die Berliner Polizei am Freitag in einem Pressebericht.



Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 33-Jähriger gegen 13 Uhr einen Sportplatz an der Choriner Straße betreten, um dort Sport zu treiben. Auf dem Platz befand sich bereits ein 46-Jähriger an den dortigen Sportgeräten. Kaum kam der 33-Jährige in die Nähe der Sportgeräte, soll ihn der 46-Jährige sogleich homophob beleidigt und gedroht haben, ihn zu töten.



Der Jüngere habe daraufhin den Platz verlassen und die Polizei alarmiert, die den Tatverdächtigen noch an den Übungsgeräten feststellte. Den Einsatzkräften gegenüber gab dieser an, der 33-Jährige hätte ihm Avancen gemacht, die er ablehne. Nach der Feststellung seiner Identität entließen die Polizeieinsatzkräfte den Tatverdächtigen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dazu führt wie bei vermuteten Hassdelikten üblich der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.



Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über queerfeindliche Übergriffe, da die Berliner Polizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (pm/cw)