Mathias Döpfner verteidigt Veröffentlichung von Hetz-Artikel

Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE, Mathias Döpfner, hat sich von dem queerfeindlichen Gastbeitrag von fünf Wissenschaftler*innen in der "Welt" distanziert, seine Veröffentlichung jedoch gleichzeitig verteidigt. "Der ganze Ton ist oberflächlich, herablassend und ressentimentgeladen", schrieb Döpfner am Freitag in einem Brief an die Mitarbeiter*innen des Unternehmens. "Nicht weit entfernt von der reaktionären Haltung: Homosexualität ist eine Krankheit. Transsexualität ist Einbildung."



Der u.a. vom umstrittenen Jugendpsychiater Alexander Korte verfasste und am Mittwoch gedruckte Beitrag "Wie ARD und ZDF unsere Kinder sexualisieren und umerziehen" warnte davor, "dass eine kleine Anzahl von Aktivisten mit ihrer 'woken' Trans-Ideologie den ÖRR unterwandert, Falschdarstellungen als vermeintlichen Stand der Wissenschaft verbreitet und das Leben von Kindern und Jugendlichen nachhaltig beschädigt". Diese "bedrohliche Entwicklung" müsse in der Öffentlichkeit diskutiert "und gestoppt" werden (queer.de berichtete).

Gastautor*innen "nicht die Stimme der Redaktion"

"Der Text hat einen Sound, der für jeden freien toleranten Geist unangenehm ist", schrieb Döpfner an seine Mitarbeiter*innen. In der Sache finde er ihn "unterirdisch". "Für alle, die sich der LGBTIAQ*-Community zugehörig fühlen, ist er eine Verletzung und Zumutung." Den Gastautor*innen empfahl, sich den Film "The Danish Girl" anzugucken.



Hetze, wie man sie sonst nur aus Russland, Ungarn oder Polen kennt: "Welt"-Artikel zum Start des Pride-Monats

Dennoch verteidigte der Vorstandsvorsitzende die Veröffentlichung des queerfeindlichen Gastbeitrags ausgerechnet zum Beginn des Pride-Monats. "Ich habe hart daran gearbeitet, dass in diesem Haus jeder sagt und schreibt, was er oder sie denkt und nicht, was ich für richtig halte", erklärte Döpfner. Die Gastautor*innen seien zudem "nicht die Stimme der Redaktion" und "erst recht nicht" die des gesamten Unternehmens. "Unser Haus steht für Vielfalt. Also auch und gerade für Meinungsvielfalt."



Döpfner wird Kritiker*innen "Intoleranz" vor



In seinem Brief an die Mitarbeiter*innen beschwerte sich Döpfner über die als Reaktion erfolgte Ausladung der Axel Springer SE von der queeren Jobmesse Sticks & Stones: "Weil ein Gastbeitrag externer Autoren in einer der Publikationen des in 40 Ländern aktiven Unternehmens eine für die Organisatoren inakzeptable Position vertritt, werden knapp 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Unternehmens pauschal in Mithaftung genommen", beklagte sich der Unternehmenschef. "Und das, obwohl Axel Springer als eines der allerersten Unternehmen diese Messe seit 2010 unterstützt. Obwohl in dem globalen LGBTIAQ*-Netzwerk von Axel Springer mehr als 800 Personen engagiert sind. Obwohl das Unternehmen, wie wenig andere, seit Jahren unterschiedliche sexuelle Identitäten und Lebensformen nicht nur akzeptiert, sondern sogar ausdrücklich fördert. Von Safezones und All-Gender-Toiletten bis hin zu einer zutiefst freiheitlichen Unternehmenskultur."



Diese "Ausgrenzung" behindere nicht nur Debatten, sondern auch Erkenntnis und Entwicklung, kritisierte Döpfner. "Ausgrenzung ist das exakte Gegenteil von Inklusion und Vielfalt. Mit Ausladung und Ausgrenzung fördert man nicht Toleranz und Verständnis. Sondern Intoleranz." Es sei "eine fast tragische Pointe, wenn ausgerechnet der Kampf für Vielfalt und Inklusion, für Toleranz und Freiheit der Lebensformen mit den Mitteln von Ausgrenzung, Intoleranz und Unfreiheit geführt wird".



Er wünsche allen Mitarbeiter*innen einen schönen Pride Month, beendete Döpfner seinen Brief. "Vielleicht fällt er etwas nachdenklicher aus als geplant. Aber das ist ja auch nicht schlecht."

Mitarbeiter*innen-Netzwerk: Gastbeitrag "inakzeptabel"

Das LGBTI-Mitarbeiter*innen-Netzwerk "Axel Springer queerseite" zeigte sich unterdessen "beschämt" über die Veröffentlichung des queerfeindlichen Artikels in der "Welt". "Der Gastbeitrag zeugt für uns von einem unaufgeklärten Weltbild und berücksichtigt nicht, was Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene tatsächlich mit Themen der Identität ausfechten", heißt es in einem am Freitag auf Instagram veröffentlichten Statement. "Noch schlimmer. Durch Gastbeiträge wie diesen werden sie dadurch stigmatisiert. Für uns ist diese Darstellung inakzeptabel. Diese Haltung stellt für uns kein freiheitliches Weltbild dar."