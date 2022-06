CSD Karlsruhe: Regenbogenfahne entrissen und verbrannt

Heute, 06:22h,

Nach der Karlsruher CSD-Parade kam es am Samstagabend im Schlosspark zu einem queerfeindlichen Angriff. Gegen 22.10 Uhr wurde eine Person mit Regenbogenfahne von einer Gruppe umzingelt, beleidigt und geschlagen. Die Flagge wurde ihr dabei entrissen und verbrannt.



Nachdem weitere CSD-Teilnehmer*innen zu Hilfe eilten, wurden diese ebenfalls angegriffen. Laut Polizeibericht gab es "mehrere Leichtverletzte". Personen seien "an Haaren gezogen und zu Boden gebracht worden, wo weiter auf sie eingeschlagen und getreten worden" sei. Ein 27-Jähriger wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, andere Personen wurden "vor Ort von Rettungsteams begutachtet".



Die Kriminalpolizei habe die weiteren Ermittlungen übernommen, heißt es in der Polizeimeldung. "Eine Fahndung führte nicht zu der Personengruppe junger Männer und Frauen von südländischer Erscheinung."

Ließ die Polizei die Angreifer*innen einfach laufen?

Laut einer Augenzeugin habe die Polizei die Angreifer*innen – eine Gruppe von 20 bis 25 Personen – "ohne Kontrolle weiterlaufen" lassen. "Die hinzugerufene Polizei reagierte extremst unangemessen auf die Situation", schrieb die freie Journalistin Armilla Brandt auf Twitter zu einem Foto der verbrannten Fahne. "Trotz einer Polizeipräsenz von mindestens 10 Wannen stiegen lediglich 9 Polizist*innen aus und kümmerten sich um die Betroffenen." Zudem sei es zu queerfeindlichen Beleidigungen durch Einsatzkräfte gekommen. Laut Brandt soll die Aussage "Ihr habt noch nicht genug abbekommen" gefallen sein.



Die Pressemitteilung der Polizei wirke angesichts des Ausmaßes des Angriffs und des Verhaltens der Beamt*innen "geradezu lächerlich", kritisierte die Journalistin. Die Opfer hätten u.a. Knalltraumata, Gehirnerschütterungen und Knochenbrüche erlitten.

CSD-Organisator*innen sammeln Hinweise

Der CSD Karlsruhe rief Zeug*innen des Vorfalls auf, sich bei der Polizei zu melden. Wer Fehlverhalten der Polizei beobachtet habe, könne sich direkt an den Verein wenden (am besten per E-Mail an ). "Wir sammeln und sichten grade", schrieben die Pride-Organisator*innen auf Twitter. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) "kümmert sich persönlich".



Die Linke Karlsruhe verurteilte den Angriff und wünschte den Betroffenen gute Besserung. "Genau deswegen braucht es weiterhin die #CSD!", schrieb die Partei auf Twitter. (mize)