Schweiz: "Diversity"-Figur bei Brauchtumsveranstaltung verbrannt

Heute, 11:06h,

Nach ähnlichen Vorfällen bei Karnevalsveranstaltungen in Kroatien vor einigen Jahren sorgt in der Schweiz die öffentliche Verbrennung einer Puppe für Schlagzeilen, die Vielfalt darstellen soll. Wie der "Tagesanzeiger" berichtet (Paywall), stellte ein 82-Jähriger Strafanzeige nach dem diesjährigen "Sechseläuten" Ende April. Bei dem aus dem Karneval entstandenen Brauch mit der Verbrennung eines Heu-Schneemanns, dem sogenannten Böögg, soll der Winter vertrieben werden – und zugleich eine Prognose für den Sommer gegeben werden: je schneller das Feuer den Kopf erreicht und dort angebrachte Böller losgehen je schöner soll der Sommer werden.



In der Schweizer Gemeinde Bassersdorf wird der Brauch seit 2004 gefeiert – verbrannt wurden unter anderem Puppen in Gestalt des ehemaligen libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi oder des Nordkoreaners Kim Jong-un. In diesem Jahr entschied man sich bei der Zeremonie vor Erwachsenen und Kindern für eine Figur mit Brüsten, einem Schlips und einem Rock in den Farben der Regenbogenflagge. Anfangs habe das Publikum nicht gewusst, was es erwarten sollte, sagte Zeremonienmeister Christian Weiss damals gegenüber Züri Today (der Bericht enthält auch ein Video der Veranstaltung). "Als es den Rock des Bööggs hochwehte, ging vielen Zuschauern dann aber ein Grinsen übers Gesicht." Denn so wurde der Penis der Figur offenbar. Die rund drei Meter grosse Gestalt bot in je einer Hälfte des Gesichts auch Lippenstift sowie eine Glatze.



"Was genau da verbrannt wurde, sollen die Leute selber bestimmen dürfen. Bei Facebook kann man mittlerweile aus einer Auswahl von vielen vielen Möglichkeiten das Geschlecht auswählen. Beim Böögg dieses Jahr war es auch so. Es hat verschiedene Merkmale und es ist für alle etwas dabei", so Weiss damals. "So ist 'der' Böögg in diesem Zusammenhang wohl auch der falsche Artikel. Wir haben es Diversity Böögg genannt." Gender und Diversity seien aktuell wichtige Themen. Die Corona-Krise oder den Ukraine-Krieg habe man nicht aufgreifen wollen, weil es sich beim Sechseläuten um einen fröhlichen und lustigen Anlass handle.

Politik feierte mit

"Den meisten Zuschauenden schien diese Idee zu gefallen", schreibt der "Tagesanzeiger" nun Wochen später. "So auch dem Winterthurer Stadtpräsidenten Mike Künzle (Die Mitte) und dem Bassersdorfer Gemeinderat. Sie alle stampften fröhlich um den Böögg herum, während dieser brannte." Ein 82-Jähriger sah in der Veranstaltung hingegen eine "völlige Entgleisung" und stellte Strafanzeige – gegen den Gemeinderat. Die Zeremonie sei "menschenverachtend" gewesen, die Figur ein diskriminierendes "Trans-Zerrbild", das eine Personengruppe betreffe, die besonders stigmatisiert werde. Die Behörden müssten Diskriminierung bekämpfen, anstatt diese Veranstaltung zu bewilligen und auch noch mitzufeiern. Die Zürcher Staatsanwaltschaft sah laut "Tagesanzeiger" allerdings keinen der genannten Straftatbestände erfüllt, um ein Strafuntersuchung zu eröffnen.



Der 82-Jährige hatte die Anzeige auch an die Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich geschickt. "Symbolisch aufgrund eines äußeren Merkmals eine Puppe zu verbrennen, geht nicht", so die Leiterin Helena Trachsel gegenüber der Zeitung. "Jede herabwürdigende Geste, die eine Person in ihrer Integrität verletzt, ist unzulässig", verwies sie auf das Gleichstellungsgesetz und Antidiskriminierungsregelungen. "Der Gemeinderat muss für alle Menschen mitdenken. Er hat eine Vorbildrolle."

Puppe als Symbol gegen "Hyperempfindlichkeit"

Zeremonienmeister Weiss betonte gegenüber der Zeitung, der Anzeigeerstatter und die Fachstelle "irren" in der Kritik "hochgeradig": "Denn sie legen eine Symbolik in den Böögg, die dieser nicht hat". Zugleich meinte er kämpferisch, wer eine Symbolik in die Figur hineininterpretieren wolle, dürfe sie gern "als Pamphlet gegen die grassierende narzisstische Hyperempfindlichkeit und die pathologische Humorlosigkeit verstehen".



Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP) sagte dem "Tagesanzeiger", sie könne verstehen, "dass die Aktion bei diesem sensiblen Thema unterschiedliche Meinungen ausgelöst hat", und bedaure, "falls dabei Gefühle von Menschen verletzt wurden". Der Gemeinderat habe aber keine Kenntnis über die Ausgestaltung der Veranstaltung gehabt. "Ich bin überzeugt, dass die Verantwortlichen niemanden verletzen, sondern auf das Thema Diversity aufmerksam machen wollten." Der Anzeigeerstatter betonte hingegen, er vermisse Menschlichkeit und Anstand bei der Veranstaltung: "Was kommt nächstes Jahr?" 2017 hatte er sich laut "Tagesanzeiger" beim Bezirksamt über zu laute Feuerwerksknallerei beim Sechseläuten beschwert. Die Figur im nächsten Jahr, benannt "Schreck-Böögg", war dann ihm nachempfunden.



Vor zwei Jahren wurden beim Karneval im kroatischen Imotski zwei Figuren verbrannt, die einem bekannten schwulen Aktivistenpaar nachempfunden waren (queer.de berichtete). Staatspräsident Zoran Milanovic sprach später von einem "traurigen, unmenschlichen und völlig inakzeptablen Akt". Zwei Jahre zuvor hatten kostümierte Erwachsene beim Kinderkarneval in der kroatischen Kleinstadt Kaštela vor den Augen der Kinder eine Plakatwand verbrannt, die ein Bilderbuch zu Regenbogenfamilien darstellen sollte (queer.de berichtete). (nb)