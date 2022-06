Queen bringen neuen Freddie-Mercury-Song heraus

Freddie Mercury starb am 24. November 1991 an den Folgen von Aids und ist 30 Jahre später noch immer präsent (Bild: Universal Music)

Überraschung für die Fans: Brian May (74) und Roger Taylor (72) von der britischen Rockband Queen bestätigten am Montag der BBC, dass die Band einen neuen Song mit ihrem verstorbenen, legendären Frontsänger Freddie Mercury (1946-1991) veröffentlichen wird. Der Titel: "Face It Alone".



Taylor nannte es "ein kleines Juwel von Freddie", das aus den Sessions für ihr 13. Studioalbum "The Miracle" (1989) stammt. Mercury starb zwei Jahre später. Taylor erklärte in dem Interview, dass sie die Melodie "irgendwie vergessen" hätten. Sie sei "wundervoll" und "eine echte Entdeckung". Dann verriet er: "Ich denke, der Song wird im September erscheinen."



May fügte hinzu: "Es war irgendwie im Verborgenen versteckt. Wir haben es uns oft angeschaut und dachten: 'Oh nein, das können wir nicht wirklich retten'. Aber tatsächlich haben wir uns noch einmal damit beschäftigt und unser wunderbares Technikteam hat gesagt: 'Okay, wir können dieses und jenes machen. Es ist wie eine Art Zusammennähen von Teilen".

Der Song sei "wunderschön" und "rührend", so May. Taylor sprach von einem "leidenschaftlichen" Song und "einem kleinen Schmuckstück von Freddie", das man beinahe vergessen habe. Die beiden verbliebenen Queen-Gründungsmitglieder waren erst am Samstag bei einem Konzert zum Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. am Buckingham-Palast mit ihrem neuen Sänger Adam Lambert live aufgetreten.



Mercury war im November 1991 an den Folgen Aids gestorben, die damals fast immer tödliche Erkrankung hatte er einen Tag zuvor bekannt gemacht. Die Band mit vielen Welthits ist noch heute populär. 2018 erschien der Biographie-Film "Bohemian Rhapsody", in dem Rami Malek Mercury darstellt. (cw/spot/dpa)