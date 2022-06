Istanbul: Aktivist*innen zum Beginn der Pride-Wochen brutal festgenommen

Die Aktivist*innen wurden umzingelt und dann in Handschellen in einen Polizeibus und zu einer Wache gebracht

Heute, 12:54h,

Die Polizei Istanbuls hat am Sonntag elf LGBTI-Aktivist*innen festgenommen, die in der Innenstadt mit Regenbogen-, Tans- und Intersex-Flaggen und mit der Verlesung eines Flugblattes den Beginn des Pride-Monates und ihrer Pride-Wochen begehen wollten. Die Beamten umzingelten die Kundgebung in Ausschreitungs-Ausrüstung und führten die Teilnehmenden in Handschellen auf dem Rücken ab. Mit einer Umzingelung aus Schildern wollte den Berichten zufolge die Polizei auch Aufnahmen ihres Vorgehens unterdrücken. Von Menschen außerhalb des Kessels wurden die Aktivist*innen beklatscht. Am späten Abend wurden die Freigelassenen wieder freigelassen.



Bugün Kadköy Yeldeirmeninde yapmak istediimiz açklamamza polis saldrd. çinde iki aktivistimizin de olduu arkadalarmz gözaltna alnd. Gözaltlar, basklar bizi mücadelemizden vazgeçiremedi, geçiremeyecek. Transfobik devlet ykacaz elbet! pic.twitter.com/JXBZkup5cz Trans+ Korteji (@transkorteji) June 5, 2022 Twitter / transkorteji

Die Polizei sei dabei sehr brutal vorgegangen, beklagten diverse Organisationen und Teilnehmende danach. Veröffentlichte Fotos zeigten Verletzungen an Armen und Beinen. "Der Queer Pride wird die Polizei-Folter besiegen", schrieben die CSD-Organisator*innen bei Twitter. "Der Countdown zum Pride hat gerade erst begonnen. Auch in diesem Jahr werden wir Widerstand zeigen."



Istanbul Lgbtiqa+ Pride week is 30th years old.Police attacked and arrested Lgbtiqa+people who met in Yeldegirmeni streets in Istanbul-Kadikoy to celebrate Pride Month.Queer pride will defeat police torture!

Istanbul Pride March countdown just begun! This year too we will resist! pic.twitter.com/kFvRmCkUQ6 stanbul LGBT+ Onur Haftas (@istanbulpride) June 5, 2022 Twitter / istanbulpride

Die 30. Istanbuler Pride-Woche soll vom 20. bis 26. Juni stattfinden, mit einer großen Demo an jenem Sonntag zum Abschluss. Allgemein wird mit dem erneuten Verbot der Veranstaltung und wie in den letzten Jahren mit Massenfestnahmen gerechnet.



Derweil könnte es bereits an diesem Freitag in Ankara zu einer gewaltvollen Protestunterdrückung kommen, nachdem die Leitung der Technischen Universität des Nahen Ostens (METU) den geplanten Campus Pride untersagt hat. Die Student*innen wollen dagegen klagen und in jedem Fall demonstrieren. Der letzte Uni-Pride 2019 war ebenfalls untersagt worden, die Polizei setzte Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschosse ein (queer.de berichtete). 18 Studentinnen und Studenten wurden wegen Teilnahme an einer nicht genehmigten Demo angeklagt (queer.de berichtete).

Bereits Uni-CSD in Istanbul niedergeschlagen

Erst vor wenigen Wochen hatte die Polizei in Istanbul einen Campus-Pride an der Bogazici-Universität gewaltsam aufgelöst, als die Teilnehmenden zu den ehemaligen Räumen ihrer queerer Student*innenorganisation marschieren wollten. Auch hier wurden die Personen, bis zu 70, eingekesselt und gewaltsam in Handschellen abgeführt und nach einigen Stunden freigelassen. Die Uni-Leitung hatte die Kundgebung untersagt und im Vorjahr die queeren Uni-Räumlichkeiten schließen lassen. Im März 2021 war es zu mehrtägigen Protesten und hunderten Festnahmen rund um Student*innen-Proteste in Istanbul gekommen, bei denen auch Regenbogenflaggen und ein Bild der Kaaba mit queeren Flaggen eine Rolle spielten (queer.de berichtete). Die Regierung befeuerte die Lage mit queerfeindlichen Stellungnahmen an, Innenminister Süleyman Soylu sprach etwa von "LGBT-Perversen".



Those who participated in the 9th Pride March at Boaziçi University faced with unlawful use of force by the police. The footage we have analyzed shows a police officer hitting someones head against the police bus.#BoaziçiOnurYürüyüühttps://t.co/Vv6IKBOW9s Amnesty Turkey (@aforgutu) May 20, 2022

| Twitter / aforgutu | Festnahmen beim Campus-Pride in Istanbul am 20. Mai

Im Sommer 2021 schlug dann die Polizei CSD-Demonstrationen in Eskisehir, Ankara und Istanbul nieder. In den letzten Jahren waren der CSD in Istanbul samt dem Trans-Pride und teilweise CSDs in anderen Städten immer wieder verboten worden und hatte die Polizei Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse gegen Teilnehmende eingesetzt. In den Jahren vor dem ersten Verbot und der ersten CSD-Niederschlagung 2015 hatten noch zehntausende Menschen an den Pride-Demonstrationen der Metropole teilgenommen. Auch queere Kulturveranstaltungen wurden zuletzt häufiger untersagt. (nb)